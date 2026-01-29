Masz ten smartwatch Samsunga? Zrób to natychmiast

Jeżeli posiadasz (jeszcze) ten smartwatch Samsunga, to koniecznie pobierz najnowszą aktualizację, udostępnioną przez producenta z Korei Południowej. Naprawia ona poważny błąd, na który skarżyło się wielu użytkowników.

Ważna aktualizacja dla smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch 4 – naprawia uciążliwy błąd

Pod koniec 2025 roku Samsung udostępnił aktualizację do One UI 8 Watch dla smartwatchy Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Radość ich właścicieli nie trwała jednak długo, ponieważ szybko okazało się, że część zegarków przestała poprawnie działać.

Właściciele smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 Classic zaczęli bowiem skarżyć się, że po zainstalowaniu aktualizacji do One UI 8 Watch ich zegarek przestał rozpoznawać, że został założony na nadgarstek. W związku z tym nie działały funkcje odpowiedzialne za analizę składu ciała i wykonanie EKG.

Szybko odkryto też, że smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic działa poprawnie, gdy… zostanie założony na odwrót, tj. obudowa zegarka znajdzie się na wewnętrznej stronie nadgarstka, a zapięcie za wierzchnią stroną dłoni. W związku z tym pojawiły się przypuszczenia, że powodem problemów może być… ciemniejszy kolor skóry właściciela.

Aktualizacja nie wywołała bowiem takich problemów u wszystkich właścicieli modelu Galaxy Watch 4 Classic. Podobnie jak nie u wszystkich posiadaczy Galaxy Watch 4 One UI 8 Watch sprawiło, że czas pracy uległ skróceniu, funkcja Always on Display nie zawsze działała i zegarek sam zmieniał tarczę na jedną z domyślnych. W jego przypadku pomogło jednak przywrócenie ustawień fabrycznych.

Samsung nie odniósł się do opisywanych przez użytkowników problemów, ale usłyszał o nich, udostępnił do pobrania aktualizację, która ma je wyeliminować, o czym poinformował nas nasz wierny Czytelnik Błażej, posiadający smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

To nie jedyna, dobra wiadomość, ponieważ najnowsza aktualizacja, jaką otrzymał smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic, przynosi również najbardziej aktualne poprawki zabezpieczeń – datowane na 1 stycznia 2026 roku.

screen: Błażej Sz.

Jest też zła wiadomość dla tych, którzy mają smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic

Smartwatche z serii Galaxy Watch 4 zostały oficjalnie zaprezentowane w sierpniu 2021 roku, a w lutym 2022 roku Samsung zadeklarował, że zegarki z rodziny Galaxy Watch 4 dostaną „do 4” aktualizacji oprogramowania. W związku z tym ich posiadacze muszą się pogodzić z myślą, że udostępniona w grudniu 2025 roku aktualizacja do One UI 8 Watch najpewniej będzie ostatnią, jaką otrzymają.