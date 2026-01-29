Mam problem z tym smartfonem. Na szczęście Ty nie będziesz mieć

Najczęściej smartfon można ocenić zero-jedynkowo – albo jest atrakcyjny lub przynajmniej ciekawy, albo to szrot bądź producent odleciał z ceną w kosmos. Smartfon Realme P4 Power 5G jest natomiast, przynajmniej dla mnie, trudny do określenia.

Smartfon Realme P4 Power 5G jest… no właśnie: hitem czy kitem?

Marka, które znów trafiła pod skrzydła Oppo, zaprezentowała dziś oficjalnie smartfon Realme P4 Power 5G, wyposażony w akumulator o pojemności 10001 mAh. I choć nie jest to największa bateria, jaką kiedykolwiek umieszczono w telefonie, to jest to pierwszy model z takim ogniwem, który nie jest cegłą. Jego wymiary to bowiem 162,26×76,15×9,08 mm, a waga – 219 gramów.

Realme P4 Power 5G (źródło: Realme)

Akumulator o pojemności aż 10001 mAh powinien zapewnić niemożliwy do osiągnięcia w innym smartfonach czas pracy, jednak producent składa… niespójne deklaracje. Z jednej strony informuje bowiem, że taki zapas energii wystarczy na – na przykład – 32,5 godziny oglądania filmów na YouTube, ponad 185 godzin słuchania muzyki na Spotify, prawie 12 godzin grania czy ponad 21 godzin korzystania z nawigacji.

Do tego, gdy wskaźnik naładowania spadnie do 5%, wciąż możliwe ma być prowadzenie rozmów głosowych przez nawet 218 minut, czyli ponad 3,5 godziny albo osiągnięcie prawie 47 godzin (blisko 2 dni) czasu pracy w trybie czuwania. Z drugiej strony natomiast producent „chwali się”, że smartfon Realme P4 Power 5G trzeba będzie ładować co… drugi dzień, a nie codziennie jak inne modele.

Przy pojemności, wynoszącej 10001 mAh, należałoby się spodziewać, że ładowanie będzie potrzebne co trzeci albo nawet co czwarty dzień. Chyba że producent zakłada, iż użytkownicy będą bardzo intensywnie korzystać z urządzenia lub przez większość dnia, aczkolwiek wydaje się to… irracjonalne.

Realme P4 Power 5G (źródło: Realme)

Klientom w Polsce nie będzie jednak dane przekonać się o tym, gdyż smartfon Realme P4 Power 5G nie trafi do sprzedaży w Europie.

Co oprócz akumulatora o pojemności 10001 mAh oferuje smartfon Realme P4 Power 5G? Specyfikacja jest średniopółkowa

Smartfon Realme P4 Power 5G ma procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra, od 8 do 12 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci (ex-flagowego) typu UFS 3.1 oraz obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Według deklaracji producenta ładowanie do 50% ma trwać 36 minut. Dostępna jest też funkcja przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 27 W.

Na przodzie znajdują się 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2800×1280 pikseli (453 ppi) i jasności do 6500 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i oraz aparat z matrycą 16 Mpix i przysłoną f/2.4. Na tyle umieszczono natomiast dwa aparaty: główny 50 Mpix (IMX882, f/1.8) z OIS i ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2).

Ponadto smartfon Realme P4 Power 5G ma dual SIM (nie obsługuje eSIM), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, system Android z nakładką Realme UI 7.0 oraz obudowę o odporności IP66, IP68 i IP69. Producent deklaruje, że udostępni mu 3 aktualizacje Androida i zapewni poprawki zabezpieczeń przez 4 lata.