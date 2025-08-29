Wiem już, ile zapłacisz za nowego Samsunga. Nie polecę Ci go jednak

Wyczekujemy premiery Galaxy S25 FE, która już 4 września 2025 roku, ale wcześniej – bez uprzedzenia – do sprzedaży w Polsce trafił inny smartfon – Samsung Galaxy A17 5G. Jego cena nie zachęca jednak do zakupu – konkurencja zjada go na śniadanie.

Smartfon Samsung Galaxy A17 5G pojawił się w Polsce. Jaka jest jego specyfikacja?

W przeciwieństwie do flagowców Samsunga z Galaxy AI i droższych średniaków z serii Galaxy A z Awesome Intelligence, smartfon Samsung Galaxy A17 5G oferuje ograniczoną funkcjonalność, związaną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – producent wspomina jedynie o Gemini Live i Circle to Search with Google.

Jest to związane z jego wyposażeniem, ponieważ smartfon Samsung Galaxy A17 5G ma tylko 4 GB RAM, czyli zdecydowanie za mało, aby przetwarzać zaawansowane zadania AI. Nie można natomiast narzekać na ilość pamięci wewnętrznej, gdyż tej jest 128 GB (dostępne dla użytkownika jest ~107 GB), a na dodatek można rozszerzyć ją za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Akumulator ma z kolei „typową” pojemność – 5000 mAh, a jego minimalna wytrzymałość wynosi 1200 cykli (dopiero wówczas fabryczna pojemność ma spaść poniżej 80%). Całe urządzenie ma wymiary 166,4×77,9×7,5 mm i waży 192 gramów, a do tego jest odporne na pył i wodę (IP54).

Samsung Galaxy A17 5G (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung Galaxy A17 5G wyposażony jest też w 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, który pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Na przodzie umieszczono również 13 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, podczas gdy na tyle znajdują się trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2) i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Ponadto specyfikacja tego urządzenia obejmuje procesor Exynos 1330 2,4 GHz (5 nm), czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), Bluetooth 5.3, NFC i USB-C (USB 2.0).

Cena Samsung Galaxy A17 5G w Polsce jest (za) wysoka

Smartfon Samsung Galaxy A17 5G jest już dostępny w wybranych sklepach za 999 złotych. To za dużo, patrząc na to, co oferuje konkurencja, gdyż bez trudu znajdziecie lepszy smartfon do 1000 złotych. Jego największym minusem jest tylko 4 GB RAM – w drugiej połowie 2025 roku nie można polecić telefonu za 1000 złotych z taką ilością pamięci.

Do zakupu tego właśnie modelu może jednak przekonać deklaracja wspierania go przez nawet 6 lat, aczkolwiek producent zastrzega, że smartfon Samsung Galaxy A17 5G otrzyma do 6 aktualizacji systemu operacyjnego (fabrycznie zainstalowany jest Android 15) i może otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przez maksymalnie 6 lat.

Koreańczycy mogą jednak zakończyć wsparcie wcześniej, tłumacząc się na przykład opinią, że nowe oprogramowanie negatywnie wpłynie na działanie tego modelu. Warto o tym pamiętać.