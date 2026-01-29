Złoty i nieskromny. Nowy zegarek Huawei już do kupienia w Polsce

Oficjalnie wystartowała sprzedaż zegarka Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition w Polsce. Pod tą przydługą nazwą kryje się najbardziej luksusowy – najlepszy na zewnątrz, ale też w środku – smartwatch w ofercie firmy Huawei.

Luksusowy zegarek Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition zadebiutował w Polsce

Bazą dla tego cacka jest Huawei Watch Ultimate 2, o którym Kuba w recenzji napisał, że to sprzęt klasy premium dla ludzi, którzy lubią czuć, że mają coś solidnego na ręce. Nie jest perfekcyjny – to na pewno. Ale jeśli cenisz design, wytrzymałość, technologię i nie boisz się dużych rozmiarów, to moim zdaniem trudno znaleźć dziś lepszy zegarek. Całość zwieńczył zaś notą 9/10.

W modelu Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition wszystko to jest opakowane w luksusową formę. Kopertę wykonano ze stopu metali na bazie cyrkonu, bezel z ceramiki wzbogaconej o pierwiastki ziem rzadkich, koronkę z 18-karatowego złota, a całość uzupełniają mikroszlify i akcenty z 24-karatowego złota.

Sama bransoleta natomiast została stworzona z tytanu TC4 i pokryta jonową powłoką z domieszką 24-karatowego złota. Cechuje ją w dodatku mechanizm motylkowego zapięcia, pozwalający na płynną regulację długości.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition (fot. Huawei)

Poza wysokiej klasy materiałami, które dodają zegarkowi kilka punktów w kategorii elegancji i wytrzymałości, Huawei zwraca również uwagę na precyzyjne wykonanie elementów oraz – w dużej mierze – ich ręczny montaż. Jeśli lubisz też marketingowy bełkot, to wspomnę, że sam producent nazywa ten nowy zegarek hołdem dla rzemieślniczego kunsztu i królewskiej elegancji.

Jeżeli zaś chodzi o sam design, postawiono na ostre rysy i kolorystyczne połączenie fioletu ze złotem. To ostatnie dominuje również w domyślnym interfejsie zegarka, dzięki czemu całość tworzyć ma spójną kompozycję.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition (fot. Huawei)

Także pod względem funkcjonalności mamy do czynienia ze smartwatchem najwyższej klasy. Oferuje całodobowy monitoring tętna, stresu i aktywności. Na żądanie wykonuje też badanie EKG i natlenienia krwi. Ma wbudowany GPS i obsługuje mapy offline, a do tego ma mnóstwo trybów sportowych: od biegania, aż po nurkowanie (do 150 m). Oczywiście, wyświetla również powiadomienia, a dzięki obsłudze eSIM pozwala prowadzić rozmowy głosowe i tekstowe niezależnie od telefonu.

Przy tym wszystkim zegarek może pochwalić się całkiem niezłym czasem pracy – sięgającym 4,5 dnia przy normalnym użytkowaniu oraz 18 godzin w najbardziej energożernym trybie nurkowania.

Ile kosztuje smartwatch Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition? Cena w Polsce jest zaporowa

Zegarek Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition dostępny jest do kupienia wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta. Kosztuje tam 13999 złotych, a to mniej więcej o 10000 złotych więcej, niż trzeba zapłacić za podstawową wersję smartwatcha Huawei Watch Ultimate 2.

Gdzie kupić? Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition ok. 13999 zł Huawei Zawiera linki afiliacyjne.

Można się domyślać, że na zakup skusi się raczej niewiele osób, jeśli jednak znajdziesz się w tym gronie, to możesz dodatkowo liczyć na (międzynarodową) gwarancję wydłużoną o rok oraz usługę dwukrotnego, bezpłatnego czyszczenia zegarka w ciągu 2 lat od zakupu. W razie czego można też rozłożyć zakup na 20 rat 0%.

A tu jeszcze możecie zobaczyć zdjęcia Kasi, pokazujące, jak ten zegarek wygląda na żywo: