Premiera iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus – nowi towarzysze codzienności

Piętnasta generacja smartfonów Apple nie jest może nowym otwarciem dla firmy, ale z pewnością wnosi kilka drobiazgów, które były dotąd dostępne tylko dla wersji Pro. Sprawdźmy, co mają dla nas nowe smartfony z Cupertino.

iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus – nowa norma

Część z cech, które charakteryzują zeszłoroczne iPhone’y 14, zostały zachowane w najnowszych wersjach smartfonów. iPhone 15 występuje w dwóch wersjach: z ekranem OLED o przekątnej 6,1 cala oraz o przekątnej 6,7 cala. Niestety, przywiązanie do 60-hercowych wyświetlaczy jest wciąż bardzo silne w podstawowych iPhone’ach. To coś, z czym zerwały nawet tanie urządzenia z Androidem. Na szczęście zwiększyła się maksymalna jasność paneli i może ona sięgnąć teraz maksymalnie 2000 nitów.

Jest pewien łatwo zauważalny detal, który rzuca się w oczy podczas patrzenia na front urządzeń. Nareszcie nawet w bazowych iPhone’ach, zamiast przestarzałych notchy, zastosowano Dynamic Island – „pigułkę”, która ukrywa kamerę i system rozpoznawania twarzy True Depth oraz rozszerza możliwości systemu za pomocą funkcji połączonych z systemem.

Fotograficznie zmieniło się kilka rzeczy. Choć liczba obiektywów z tyłu pozostała taka sama, jak w przypadku iPhone’a 14, to zastosowano tutaj nowe sensory. Główny aparat ma 48 Mpix i optykę z przysłoną f/1.6. Drugi teleobiektyw dzieli z nim wartość przysłony oraz możliwość dwukrotnego przybliżenia obrazu. Połączono go z matrycą 12 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu.

Aplikacja fotograficzna została wzbogacona o nowy system robienia zdjęć portretowych oraz opcję ustawiania rozmycia tła, nawet po zrobieniu zdjęcia.

Apple iPhone 15 (źródło: Apple)

Kwestia wydajności i łączności

W trzewiach iPhone’a 15 oraz iPhone’a 15 Plus drzemie procesor Apple A16 Bionic. Do tej pory mogliśmy z niego korzystać tylko najdroższych wersjach Pro. Układ przeszedł więc „schodek” niżej, trafiając do bazowych wersji (iPhone 15 Pro dostał procesor A17 Pro).

W ślad za możliwościami platformy, idzie łączność 5G, a także dodatkowe funkcje związane z łącznością satelitarną. Można za pomocą telefonu nadać awaryjny sygnał SOS, a nawet wezwać pomoc drogową. Przez pierwsze dwa lata, opcje te będą darmowe dla posiadaczy iPhone’ów 15. Jak na razie, nie będą one dostępne w Polsce.

Jest jeszcze inna duża rzecz związana ze smartfonami Apple. I jest to mała rewolucja. Chodzi o rezygnację ze złącza Lightning na rzecz USB-C. Odpowiedni przewód znajdziemy w pudełku z urządzeniem.

Apple iPhone 15 (źródło: Apple)

Nowe iPhone’y zadebiutowały w kilku niekrzykliwych, pastelowych barwach: białej, czarnej, niebieskiej, zielonej, żółtej i różowej. Obudowa ma specjalne, matowe wykończenie i zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu smartfony będzie się trzymało wygodniej.

iPhone 15 (fot. Tabletowo.pl)

iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus – ceny w Polsce

Ceny nowych urządzeń Apple wyznaczono na:

4699 złotych za iPhone’a 15 w edycji z pamięcią 128 GB,

5299 złotych za iPhone’a 15 Plus w edycji z pamięcią 128 GB.

Dostępne będą także opcje pamięciowe z 256 GB oraz 512 GB miejsca na system i dane.

Przedsprzedaż rozpocznie się o 14:00 w piątek, 15 września. Produkty będą dostępne od piątku, 22 września.

Ogłoszono także kilka nowych wersji akcesoriów. Portfel z tkaniny FineWoven z MagSafe i etui z tkaniny FineWoven z MagSafe do modeli z rodziny iPhone 15 będą dostępne za 349 złotych w pięciu nowych kolorach: czarnym, jasnobeżowym, jeżyny, pacyficznym i wiecznej zieleni.

Obok przezroczystego etui do iPhone’a 15 i iPhone’a 15 Plus, oferowanego w cenie 279 złotych dostępne będzie również silikonowe etui z MagSafe w kolorach czarnym, sztormowego błękitu, popielatego brązu, jasnoróżowym, guawy, pomarańczowego sorbetu, cyprysowym i zimowego błękitu, w cenie 279 złotych.

I jeszcze jedno: podano informację, że iOS 17 będzie dostępny jako bezpłatne uaktualnienie oprogramowania w poniedziałek, 18 września!