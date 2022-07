iPhone zbanowany. W tym kraju już go nie kupią

Kupienie iPhone’a w Polsce jest banalnie proste. Okazuje się, że jednak nie w każdym kraju klienci mogą równie łatwo nabyć wymarzony smartfon z Cupertino. Co więcej, w jeszcze innym państwie oberwało się również firmie OPPO.

Apple ma poważny problem przez patenty

Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie – to przysłowie idealnie tutaj pasuje. Wielokrotnie już słyszeliśmy o patentowych potyczkach Apple, które pozywało inne firmy o naruszenie różnych patentów (a często były to pozwy wręcz absurdalne). Tym razem jednak los się odwrócił i to zespół Tima Cooka oberwał od często używanej przez siebie broni.

Sąd w Bogocie, stolicy Kolumbii, przyznał firmie Ericsson wstępny nakaz wymierzony w Apple. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z dotkliwym ciosem. Okazuje się, że firma z Cupertino nie może sprzedawać iPhone’ów i iPadów z łącznością 5G na terenie Kolumbii. Nakaz dotyczy również partnerów Apple, którzy nie mogą importować, sprzedawać, a nawet reklamować wybranych modeli smartfonów i tabletów.

Spór pomiędzy Apple a Ericssonem dotyczył opłat licencyjnych za niektóre patenty Standard-Essential Patent (SEP), związane z obsługą sieci 5G. Jak już wspomniałem, nakaz sądu sprawia, że Apple musi wycofać niektóre swoje urządzenia z kolumbijskiego rynku, w tym iPhone’y z serii 12 i 13, czyli wszystkie najnowsze modele.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Co więcej, na Apple spoczywa obowiązek kontaktu ze współpracującymi sklepami w celu poinformowania ich o zaprzestaniu sprzedaży oraz reklamy iPhone’ów i iPadów, także tych obecnie znajdujących się w magazynach. Ponadto lokalne organy celne mają obowiązek blokowania importu zakazanych produktów Apple.

Apple nie jest jednak na zupełnie straconej pozycji, gdyż sąd w Bogocie wydał „anti-suit injunction”. Umożliwia to firmie Tima Cooka skorzystanie z sądu w innym kraju, aby wymusić na przeciwnej stronie zniesienie zakazu sprzedaży iPhone’ów i iPadów.

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że Apple skorzystało z powyższej możliwości, aczkolwiek nie w sposób, który wydaje się być tym najbardziej prawdopodobnym. Otóż firma na swoim terenie (USA) domaga się odszkodowania z tytułu pozwu. Niekoniecznie jednak pozwoli to znieść opisywany zakaz. Zamiast tego wniosek ma na celu przyznanie odszkodowania, które złagodziłoby ograniczenia kolumbijskiego sądu.

Jasne, Kolumbia nie jest jednym z kluczowych rynków dla iPhone’ów i iPadów. Należy jednak zauważyć, że wygrana Ericssona może wywołać „efekt domina” i wprowadzenie podobnych nakazów w innych krajach. Oczywiście Apple nie podda się bez walki i z pewnością będzie próbowało nie doprowadzić do takiego scenariusza.

W Kolumbii wygrał Ericsson, a w Niemczech wygrała Nokia

Za naszą zachodnią granicą toczył się spór pomiędzy Nokią a OPPO, który dotyczył patentów związanych z obsługą 4G i 5G. Sąd orzekł, że tutaj rację mieli Finowie. Oznacza to, że urządzenia OPPO i OnePlus nie mogą na razie być sprzedawane w Niemczech.

(fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Należy dodać, że OPPO próbowało odwołać się od nakazu sądu, ale sędzia zdecydował się odrzucić wniosek chińskiego producenta. Wypada jeszcze wspomnieć, że firma wydała już oświadczenie w tej sprawie:

W odpowiedzi na spór handlowy wniesiony przeciwko nam przez firmę Nokia, sprzedaż niektórych produktów OPPO zostanie tymczasowo wstrzymana w Niemczech na czas rozpatrywania naszego wniosku o wstrzymanie egzekucji. Jak zawsze, użytkownicy mogą nadal korzystać ze swoich produktów OPPO, uzyskiwać dostęp do usług posprzedażnych, otrzymywać przyszłe aktualizacje systemu operacyjnego i nie tylko.

To zrozumiałe, że firmy, posiadające patenty, mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Szkoda tylko, że cierpią na tym również użytkownicy, klienci i fani poszczególnych marek, w tym przypadku Apple czy OPPO.