Rusza letnia loteria InPost. Do wygrania bilety na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej

Jeśli korzystacie z usług InPostu, to świetnie się składa. Jeżeli natomiast tego jeszcze nie robicie, to letnia loteria firmy z pewnością Was do tego zachęci. Do wygrania są bowiem bardzo atrakcyjne nagrody, w tym wejściówki VIP-owskie na mecz Polska – Holandia, rozgrywany w ramach Ligii Narodów.

Letnia loteria InPostu. Jak wziąć w niej udział?

W loterii mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i są konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego oraz będą osobą uprawnioną do odbioru przesyłki paczkomatowej, a także zarejestrowanym użytkownikiem aktualnej aplikacji InPost na urządzeniu mobilnym. Ponadto organizator wymaga, żeby uczestnik loterii był użytkownikiem sieci komórkowej GSM, posiadał adres e-mail i oczywiście zgłosił się do niniejszej akcji.

Brzmi skomplikowanie? Na szczęście w praktyce zasady loterii są znacznie prostsze: aby wziąć w niej udział, należy odebrać paczkę z Paczkomatu z aplikacją InPost Mobile w okresie od 13 lipca do 24 sierpnia 2022 roku, a następnie kliknąć w baner promocyjny w tym programie i wypełnić formularz – trzeba w nim podać cztery ostatnie cyfry przesyłki z etykiety, numer telefonu i adres e-mail oraz zaznaczyć oświadczenia (nie wszystkie są obligatoryjne, zgoda marketingowa jest fakultatywna).

Ostatnim krokiem jest strzelenie do bramki. Od razu zobaczycie, czy wygraliście jedną z nagród. Jeśli się nie udało – nic straconego, możecie próbować dalej, gdy odbierzecie kolejną przesyłkę (każdą można bowiem zgłosić tylko raz). Organizator zastrzega jednak, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę natychmiastową. Jeżeli zdarzy się, że wylosuje kolejną, pozostaje ona w dyspozycji organizatora.

Nagrody, regulamin

W ramach letniej loterii InPost przewidziano nagrody pierwszego i drugiego stopnia. Tych pierwszych jest tylko 10, natomiast drugich już 200. Łączna wartość wszystkich nagród to 95000 złotych (15000 złotych + 80000 złotych).

Nagrodą drugiego stopnia jest podwójny bilet (dla laureata i dziecka poniżej 18. roku życia) na mecz Polska – Holandia, który odbędzie się 22 września 2022 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Nagrody pierwszego stopnia to zaś pakiety VIP dla dziecka z opiekunem, które – oprócz wejścia na ww. mecz – uprawniają do obecności na oficjalnym treningu reprezentacji Polski na PGE Narodowym, który jest zaplanowany na 21 września br. Ponadto w ramach pakietu VIP osoba dorosła i dziecko mają zapewniony nocleg w trzygwiazdkowym hotelu w Warszawie dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym wraz ze śniadaniem.

źródło: InPost

Aplikację InPost można pobrać na Androida ze Sklepu Google Play, na urządzenia Huawei z AppGallery, a na smartfony i tablety Apple z App Store.

Regulamin loterii promocyjnej „Graf o bilety z apką InPost” (PDF)