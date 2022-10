Android rozpycha się na iPhone’ach. Sprawdźcie nowe widżety na ekran blokady iOS 16

Jedną z głównych nowości w iOS 16 jest przeprojektowany ekran blokady. Umożliwia on m.in. ustawianie widżetów, także tych stworzonych przez zewnętrznych deweloperów. Własne widżety wprowadza już Google, a najnowsze z nich powinny spodobać się użytkownikom Gmaila i Google News.

Google chętnie rozgości się na iPhone’ach

Jak przed chwilą wspomniałem, jedną z ważniejszych nowości w iOS 16 jest ekran blokady. Apple wreszcie zapewniło większe opcje personalizacji jego wyglądu, a także dodało możliwość ustawienia prostych widżetów, które w założeniach mają dostarczać najważniejszych informacji z aplikacji.

Mamy do czynienia z krokiem w dobrym kierunku, aczkolwiek rozwiązanie wciąż cierpi na problemy „wieku dziecięcego”. Otóż dostępnych widżetów jest za mało, aby całość uznać za naprawdę pomocną w codziennym użytkowaniu smartfona. Na szczęście, powoli zaczyna się to zmieniać. Przykładowo Google, jako jedna z pierwszych dużych firm, zdecydowało się wprowadzić własne widżety na ekran blokady.

Wypada wspomnieć, że firma z Mountain View już na początku września zapowiedziała wydanie własnych widżetów i jak się okazuje, na realizację tych słów nie musieliśmy długo czekać. W zeszłym tygodniu widżety zostały wdrożone w przypadku aplikacji Dysk Google i Chrome, a teraz aktualizacji doczekały się kolejne aplikacje – Gmail i Wiadomości Google.

Gmail i Wiadomości Google na ekranie blokady iOS 16

Aplikacja Gmail na iOS 16 umożliwia teraz ustawienie widżetów, które informują o liczbie nieprzeczytanych wiadomości. Do wyboru mamy mały widżet (1×1), a także większy (2×1), który dodatkowo pokazuje liczbę nieprzeczytanych wiadomości z podziałem obejmującym m.in. czaty. Ponadto powyżej godziny możemy ustawić trzeci widżet, który także pokazuje liczbę nowych wiadomości.

Jeśli chodzi o Wiadomości Google, to w iOS 16 do dyspozycji mamy tylko jeden widżet (2×1), który wyświetla nagłówki z najciekawszych wiadomości. Oczywiście zarówno w przypadku Gmaila, jak i Google News, po kliknięciu na konkretny widżet jesteśmy przenoszeni do aplikacji.

Wypada dodać, że Google szykuje widżety także w przypadku innych aplikacji. Na ekranie iOS 16 wkrótce będzie można również ustawić widżety z Map Gogle i wyszukiwarki Google. Niestety, harmonograwm prac i wydania odpowiednich aktualizacji nie został ujawniony.