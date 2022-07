Nowy interfejs poczty Gmail jest już masowo udostępniany. Trafi także na tablety

Google w swoim tempie wdraża nowy wygląd poczty Gmail w różnych jej wersjach, przeznaczonych dla użytkowników uzyskujących do niej dostęp przez przeglądarkę lub przez urządzenia mobilne. Udostępnianie zmian w interfejsie weszło w kolejny etap.

Nie ma już odwrotu

Nowy wygląd poczty Gmail wdrażany jest małymi kroczkami już od lutego 2022 roku. Wtedy pierwsi użytkownicy zyskali możliwość opcjonalnej zmiany układu strony głównej w przeglądarce. Później ten odświeżony interfejs został domyślnym, jaki Google proponuje swoim nowym użytkownikom.

Obecnie wciąż istnieje możliwość przełączenia się na stary układ, ale deweloperzy w pewien sposób to utrudniają. „Wajcha” pozwalająca na powrót do starego Gmaila znajduje się pod ręką, bo pojawia się w pierwszym kafelku po kliknięciu w ikonę ustawień, ale przy zmianie prezencji poczty na starszą, trzeba podać powód, dla którego podejmujemy taką decyzję.

Nowy wygląd Gmaila tak czy siak zostanie ostatecznie domyślnym – nie tylko nadrzędnym, ale i jedynym. Oczywiście w jego obrębie istnieją też opcje personalizacji, więc to nie tak, że Google zmusza nas do czegoś, czego nie bylibyśmy w stanie przystosować do naszego stylu pracy.

Prawdę powiedziawszy, dzięki zaktualizowanemu układowi elementów w Gmailu, wszystko stało się znacznie bardziej uporządkowane. Nareszcie można pożegnać wcześniejszy miszmasz wizualny. Z jednej strony nadal mamy na wierzchu skróty do Meet, Chatu, Spaces czy zakładek, ale w panelu użytkownika panuje ład. Interfejs jest znacznie bardziej przejrzysty i wprowadza elementy z języka wizualnego Material Design 3.

To jeszcze nie koniec zmian w Gmail

Być może już od długich miesięcy używamy nowego Gmaila, więc ogłaszane przez Google masowe wdrożenia nie robią nam żadnej różnicy. Są jednak szczegóły, o których wyszukiwarkowy gigant wcześniej nie wspominał.

Najnowszy wygląda Gmaila (fot. Google)

Jak można dowiedzieć się z nowego ogłoszenia, ulepszenia pojawią się w aplikacji Gmail na tabletach. Zapewne chodzi o dostosowanie działania programu do większych ekranów.

Ponadto mamy spodziewać się lepszej obsługi emotikon, żeby nasze maile nie były zbyt nudne, a także dodatkowych ułatwień dostępu, ułatwiających korzystanie z aplikacji osobom z niepełnosprawnością.

Powyższe zmiany planowane są na późniejszy czas w roku.