Kupujesz wódeczkę i przy okazji odbierasz paczuszkę – InPost ma już 100 Paczkomatów w sieci sklepów monopolowych

InPost jest niedoścignionym dla konkurencji liderem na rynku automatów paczkowych – jego urządzenia Paczkomat® można spotkać w wielu miejscach, nie tylko na otwartym powietrzu, ale też w zamkniętych pomieszczeniach, w tym w galeriach handlowych oraz sklepach z artykułami spożywczymi. W przypadku tych ostatnich dopiero teraz możemy jednak mówić o sukcesie.

Sukces Paczkomatów InPostu w sklepach monopolowych

Być może w zeszłym roku natknęliście się na Paczkomaty w Żabkach, ponieważ w 2022 roku InPost prowadził pilotaż, który miał na celu sprawdzić, czy jego automaty paczkowe w tej sieci sklepów będą cieszyły się oczekiwaną przez firmę popularnością. Najwyraźniej tak jednak nie było, bowiem w październiku 2022 roku poinformowano o zakończeniu współpracy z Żabką. Dotyczyło to również nadawania i odbierania w kasach przesyłek obsługiwanych przez InPost – obecnie Żabka współpracuje na tej niwie tylko z DHL, DPD i Pocztą Polską.

Firma Rafała Brzoski nie zrezygnowała jednak z zamiaru budowy sieci automatów paczkowych w sklepach z artykułami spożywczymi. Już na początku grudnia 2022 roku zauważono Paczkomaty w sklepach należących do sieci Duży Ben (która z kolei należy do Grupy Eurocash, podobnie jak m.in. ABC, Delikatesy Centrum, Groszek i Lewiatan), jednak wówczas InPost nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Dopiero pół roku później oficjalnie pochwalił się, że uruchomił już 100 urządzeń Paczkomat® w sklepach Duży Ben, w których sprzedawany jest alkohol. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ firma zapowiedziała, że do końca 2023 roku Paczkomat będzie dostępny w każdym sklepie należącym do tej sieci – a łącznie ich jest 430.

źródło: InPost

Tym razem InPost odtrąbił sukces

Jak zostało wspomniane, umieszczenie urządzeń Paczkomat® w Żabkach najwyraźniej nie przyniosło oczekiwanych efektów, skoro zdecydowano się zakończyć współpracę z tą siecią, podczas gdy wydawałoby się, że Polacy bardzo chętnie chodzą do Żabki i możliwość odebrania przy okazji paczki z Paczkomatu będzie dla nich dodatkowym motywatorem do robienia zakupów właśnie w tym sklepie, na czym skorzystają obie strony.

W przypadku sklepów sieci Duży Ben odtrąbiono natomiast sukces, ponieważ według przekazanych przez firmę informacji już blisko 100 tysięcy klientów odwiedziło sklep Duży Ben w celu odbioru przesyłki. Z kolei Michał Florkiewicz, dyrektor generalny Duży Ben, powiedział, że partnerstwo z InPost idealnie uzupełnia naszą ofertę, a także wpływa na wzajemne zwiększenie obrotów i wolumenów. Dodał również, że klienci bardzo chętnie korzystają z urządzeń Paczkomat® przy okazji zakupów, a nadanie lub odbiór przesyłki zachęca ich do skorzystania z naszej oferty.

Waldemar Brzoska, dyrektor działu ekspansji i rozstawień InPost, zapowiedział wspólne promocje dla klientów sklepów Duży Ben oraz dalszą wspólną ekspansję, aczkolwiek nie zdradzono szczegółów na temat przygotowywanych projektów. Mimo wszystko współpraca z Grupą Eurocash układa się po myśli firmy, ponieważ już teraz w sklepach należących do Grupy Eurocash znajduje się prawie 2000 Paczkomatów.

Nie tylko Duży Ben

Choć Paczkomaty w Żabkach okazały się fiaskiem, to już w Dużych Benach cieszą się one zadowalającą dla firmy popularnością. Nic dziwnego, że szuka ona kolejnych lokalizacji dla swoich maszyn – w kwietniu 2023 roku Paczkomaty zostały zauważone również w sklepach PEPCO, ale InPost oficjalnie tego nie komentuje. Jeśli klienci będą z nich chętnie korzystać, to najpewniej za kilka miesięcy się tego dowiemy jak teraz w przypadku Dużego Bena. Jeżeli więc będziecie w PEPCO, rozejrzyjcie się, czy gdzieś między regałami nie ma urządzenia Paczkomat®.