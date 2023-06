Teraz kurier DHL zostawi Twoją przesyłkę z Allegro również w Żabce

Im bliżej punkt nadania i odbioru paczki, tym chętniej korzystamy z usług konkretnego przewoźnika. Kupujący oraz sprzedający na Allegro mogą już zamówić paczkę obsługiwaną przez DHL do sklepów z płazem w logo.

Nie tylko odbiór w domu

Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do mniej bezpośredniego sposobu nadawania i odbierania przesyłek. Choć odbiór w domu lub mieszkaniu to najwygodniejsza metoda, to nie zawsze mamy możliwość, aby zgrać się np. z godzinami pracy kuriera lub poczty. Oczywiście istnieją mechanizmy w postaci ponownej próby doręczenia lub awizo, ale nie zawsze jest to wygodne. Dla przykładu – jeszcze kilka lat temu, aby odebrać awizowaną paczuszkę z jednego z osiedli we Wrocławiu, musiałem jechać ponad 5 kilometrów do jednej z placówek pocztowych.

źródło: Obraz Manuel Alvarez / Pixabay

Stąd automaty paczkowe cieszą się rosnącą popularnością. Nadajemy i odbieramy paczki w dowolnych godzinach, a gęsta i rozwijająca się siatka punktów odbioru sprawia, że od najbliższego automatu zazwyczaj dzieli nas mniej niż 1-2 kilometry. Oprócz InPostu również inne firmy próbują swoich sił na tym rynku. Chociażby DHL nawiązało w tym roku współpracę z Cainiao w celu rozwinięcia sieci własnych automatów. Międzynarodowy przewoźnik nie zwalnia tempa i udostępnił właśnie nową formę nadawania i dostawy w serwisie Allegro.

Paczka DHL w twojej Żabce

Oprócz własnych zautomatyzowanych Punktów Odbioru Paczek firma dodała do listy miejsc, w których możemy wysłać i nadać przesyłkę, 9200 placówek będących częścią sieci Żabka. Takie miejsce rozpoznamy po logo DHL znajdującym się na drzwiach. Aby skorzystać z usługi jako sprzedawca wystarczy, że używacie opcji „Odbiór w punkcie DHL” – sklepy Żabka są bowiem częścią tej sieci. W przypadku kupujących sprawa jest równie prosta. Jeżeli sprzedający oferuje ww. opcję, to Wasza najbliższa Żabka dołączyła po prostu do listy punktów przewoźnika.

DHL umożliwia już odbiór przesyłek m.in. w InMedio, Lidlu oraz Kauflandzie, na stacjach paliw Shell i Moya czy w Lewiatanie i sklepach ABC lub Groszek. Dzięki nawiązaniu współpracy z Żabką nie tylko możecie z łatwością nadać paczkę z DHL w wygodnym momencie. Również jako odbiorcy macie dodatkowe opcje do wyboru, dzięki czemu nie musicie naginać swojego rytmu dnia, aby cieszyć się zawartością przesyłki.