InPost postawił Paczkomaty w znanej sieci sklepów

InPost jest w Polsce zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o system automatów paczkowych. Firma nie zamierza jednak osiadać na laurach. Paczkomaty pojawiły się teraz w znanej sieci sklepów i tym razem nie jest to Żabka.

Paczkomaty wewnątrz sklepu to nic nowego

Na początku 2022 roku firma InPost zapowiedziała pilotażowy program, w ramach którego automaty paczkowe były stawiane wewnątrz sklepów Żabka. Wygląda jednak na to, że w tej sieci placówek handlowych ten program nie przyniósł zbyt dobrych wyników, ponieważ w październiku zeszłego roku franczyzobiorcy Żabki zostali poinformowani o zakończeniu współpracy z InPostem. Od 7 października 2022 roku nie można nadawać ani odbierać paczek zarówno przy kasie, jak i specjalnych Paczkomatach znajdujących się w niektórych sklepach. Wówczas zakończyła się trwająca od 2016 roku współpraca obu firm.

Przy okazji poruszania tematu Paczkomatów warto wspomnieć o wynikach za 2022 rok, którymi firma InPost pochwaliła się kilka dni temu. Po pierwsze wartym odnotowania jest fakt, że Grupa osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 7,0791 mld złotych, czyli wyższe o 53,8% niż w 2021 roku. W Polsce pod koniec 2022 roku działało dokładnie 19306 Paczkomatów – względem poprzedniego roku ta liczba wzrosła o 17%.

InPost po cichu rozpoczyna współpracę z Pepco

Portal wiadomoscihandlowe.pl donosi, że Pepco i InPost rozpoczęli projekt pilotażowy podobny do tego, który wcześniej prowadziła Żabka. Jak możemy przeczytać, w sklepie sieci Pepco, w której został zauważony Paczkomat, został on umieszczony pomiędzy stojakami z sukienkami a t-shirtami, przez co trudno było go zauważyć, nawet będąc wewnątrz sklepu.

Paczkomat w sklepie sieci Pepco (źródło: wiadomoscihandlowe.pl)

Niestety wygląda na to, że program owiany jest pewną tajemnicą, ponieważ biuro prasowe InPost odmówiło portalowi komentarza i odpowiedzi na pytania m.in. w ilu sklepach Pepco prowadzony jest pilotaż automatów paczkowych. Podobnie biuro prasowe sieci sklepów Pepco przekazało jedynie, że z uwagi na krótki termin nie będzie w stanie podesłać odpowiedzi na zadane przez dziennikarzy pytania.

Warto przypomnieć, że InPost prowadzi obecnie jeszcze jeden program pilotażowy Paczkomatów typu InDoor. Na końcu zeszłego roku automaty paczkowe trafiły do sieci marketów z alkoholami Duży Ben, należącej do Grupy Eurocash. Podobnie jak w przypadku Pepco, obie firmy nie poinformowały oficjalnie o rozpoczęciu współpracy oraz nie podały szczegółów programu, takich jak choćby liczby Paczkomatów, które pojawiły się w tej sieci sklepów.