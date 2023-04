Zmiany w sieci Żabka. Teraz zrobisz to w każdym sklepie

Żabka to dobrze znana sieć, często małych osiedlowych sklepów, która słynie ze swojego odważnego podejścia do innowacji oraz z tego, że oprócz roli zwyczajnego sklepu pełni też wiele innych funkcji. W Żabce możemy przecież wypłacić pieniądze, odebrać paczkę, a nawet założyć konto bankowe. Zmiana ogłoszona przez sieć nie będzie zaskoczeniem, jednak obejmie wszystkie sklepy, co ucieszy wielu klientów.

Żabka rozpoczyna współpracę z DPD

Zapewne większość z Was przynajmniej raz w życiu zamówiło paczkę do Żabki. Takie rozwiązanie ma niewątpliwie wiele zalet. W końcu jeśli jesteśmy w pracy i nie możemy odebrać paczki od kuriera, a do automatu paczkowego jest nam nie po drodze lub nie mamy takiej opcji wysyłki, to osiedlowy sklep wydaje się być idealnym wyjściem z sytuacji. Dlatego też wiele osób chętnie korzysta z tej możliwości. Do tej pory w Żabce można było odbierać i nadawać przesyłki obsługiwane przez DHL oraz Pocztę Polską.

W swoim komunikacie Żabka poinformowała, że rozpoczyna współpracę z kolejną firmą kurierską. Dzięki niej we wszystkich, ponad 9200 placówkach handlowych sieci można nadawać, odbierać i zwracać przesyłki wysyłane za pośrednictwem DPD.

Od kiedy można skorzystać z nowej usługi?

Odpowiedź na to pytanie może ucieszyć wiele osób, ponieważ na wprowadzenie usługi nie trzeba czekać. Od 3 kwietnia tego roku można korzystać z obsługi paczek DPD. Przy okazji firma przypomina, że usługa nie jest dostępna w sklepach autonomicznych Żabka Nano.

Popularność usługi nadawania i odbioru przesyłek systematycznie rośnie. Z roku na rok notujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby obsługiwanych paczek. Wierzymy, że dzięki współpracy z DPD Polska, jednej z największych w kraju sieci kurierskich, te wyniki będą jeszcze lepsze. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, którzy w drodze do pracy czy domu będą mogli szybko i komfortowo nadać lub odebrać paczkę. Wspólnie pracujemy więc nad rozwojem usługi. Chcemy, by była ona jeszcze szybsza, bardziej wygodna i powszechnie dostępna dla naszych klientów. Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług

Analiza Żabki pokazała, że ponad 5 mln Polaków wykazuje zainteresowanie odbiorem lub nadaniem przesyłki w sklepach należących do tej sieci. Dzięki rozszerzeniu grona firm kurierskich, które współpracują z Żabką, sieć ma możliwość zwiększenia dostępności i zasięgu swoich usług oraz liczby obsługiwanych przesyłek w przyszłości.

Przy okazji sieć przypomina, że przesyłki kurierskie są najbardziej rozpoznawalną usługą w pakiecie „Wygodnych usług” dostępnych w Żabce. Ponad 75% klientów kojarzy Żabkę właśnie z nią.