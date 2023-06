Z mPay zaplanujesz teraz całą swoją podróż pociągiem w kilku krokach

Planowanie podróży dla niektórych jest świetną zabawą lub/i wyzwaniem, którego z chęcią się podejmą, natomiast dla innych prawdziwą katorgą, której z chęcią by uniknęli, gdyby tylko mogli. Wprowadzona przez mPay nowość z pewnością ucieszy jednak zarówno jednych, jak i drugich.

Planowanie podróży pociągiem z mPay będzie dziecinnie proste

Podróż pociągiem ma wiele zalet, choć jednocześnie wciąż można wiele zarzucić polskim kolejom. Mimo to wiele osób decyduje się przemieszczać się pociągami do miejsca docelowego. Od teraz zaplanowanie przejazdu pociągiem będzie znacznie łatwiejsze dzięki nowej platformie mPay Bilety Online.

Jak zapewnia mPay, powstała ona z myślą o pasażerach i ich komforcie w planowaniu podróży koleją, bowiem ma to być naprawdę łatwe, ponieważ wystarczy wpisać miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu oraz datę, by znaleźć dostępne połączenia. Następnie trzeba tylko wybrać pasujące połączenie i kupić bilet. Co ważne: to ostatnie można zrobić z poziomu platformy – nie ma konieczności korzystania z innych aplikacji.

Nie mniej ważne jest to, że choć jest to platforma mPay, to mogą skorzystać z niej wszyscy, nawet osoby, które nie posiadają aplikacji ani konta mPay. To dodatkowo ułatwia zakup biletu, ponieważ nie ma wymogu rejestracji – wystarczy tylko podać wymagane dane do sfinalizowania transakcji.

Jakie bilety można kupić na tej platformie?

Bilety dostępne są w różnych wariantach cenowych, w zależności od klasy, przysługującej zniżki i terminu podróży. Po zakupie bilet na podróż zostanie wysłany na podany przez użytkownika adres e-mail. Ponadto klient otrzyma SMS z unikalnym linkiem, dzięki któremu będzie mógł pobrać bilet, a także sprawdzić szczegóły połączenia (również aktualną na czas podróży pozycję na mapie), złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT, zwrócić, zmienić dane lub wymienić bilet.

Aktualnie jednak można kupić bilety tylko na pociągi PKP Intercity, ale lista przewoźników ma być rozszerzana, podobnie jak dostępne opcje podróży – w przyszłości pojawi się również możliwość zaplanowania podróży z przesiadkami u więcej niż jednego przewoźnika. Warto także wspomnieć, że nowa platforma mPay Bilety Online jest dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej, dzięki czemu z łatwością skorzystają z niej nie tylko Polacy, ale też osoby z zagranicy.