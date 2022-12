Paczkomaty InPost przeniosły się z Żabek do sklepów z alkoholami

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku InPost miał w Polsce już 19254 Paczkomaty. Firma regularnie uruchamia kolejne maszyny w całej Polsce, a teraz okazuje się, że choć współpraca z Żabką nie poszła po myśli obu stron, to operator chce sprawdzić podobny koncept w innej sieci sklepów.

Paczkomaty InPost pojawiły się w sklepach sieci Duży Ben

Duży Ben to sieć marketów z alkoholami (należąca do Eurocash) i to właśnie – jak donosi serwis Wiadomości Handlowe – w wybranych sklepach pod tym szyldem pojawiły się Paczkomaty InPost. Nie wiadomo jednak, w ilu dokładnie i czy planowane jest wprowadzenie maszyn do każdego Dużego Bena, ponieważ ani InPost, ani Eurocash nie zaanonsowały oficjalnie współpracy.

fot. Wiadomości Handlowe

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku w Polsce funkcjonowały 277 sklepy tej sieci. Dla porównania, według najnowszych danych, Żabka ma 8908 sklepów i 7400 franczyzobiorców. Na początku 2022 roku ogłoszono program pilotażowy, w ramach którego w wybranych Żabkach ustawiono Paczkomaty – w sumie było to około 300 maszyn w wersji InDoor, co stanowiło znikomy procent całej sieci. W październiku 2022 roku poinformowano o zakończeniu pilotażowej umowy pomiędzy InPostem i Żabką.

Jak jednak widać, InPost nie zraził się niepowodzeniem (bo w takiej kategorii należy oceniać pilotaż we współpracy z Żabką), ponieważ po zaledwie kilku tygodniach zauważono je w sklepie Duży Ben, który przyciąga zupełnie inną klientelę niż Żabka (mimo że ona również sprzedaje alkohole, lecz jej oferta alkoholi jest znacznie uboższa).

Czy tym razem się uda?

Chciałoby się powiedzieć: pożyjemy, zobaczymy. Skoro raz się nie udało, nie można być przekonanym, że tym razem (nie) będzie tak samo. InPost najwyraźniej jest przekonany, że Paczkomaty typu InDoor mogą się sprawdzić, szczególnie że firma uruchomiła pierwsze takie maszyny już w 2020 roku.

Jak zauważa serwis Wiadomości Handlowe, ustawienie Paczkomatów w sklepach sieci Duży Ben może być wstępem do zakrojonej na szeroką skalę współpracy z Grupą Eurocash, która ma w swoim portfolio także inne znane sieci – Abc, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Gama, Groszek i Lewiatan. Nie można zatem wykluczyć, że „mini-Paczkomaty” pojawią się również w sklepach ww. brandów.

Jak jednak zostało wspomniane – zobaczymy. W końcu wydawałoby się, że Paczkomaty w Żabkach będą cieszyły się ogromną popularnością, w końcu to często odwiedzana przez klientów sieć. Tymczasem pilotażowa współpraca została zakończona, co nie pozwala mieć pewności, że kolejne starania wprowadzenia Paczkomatów do dużych sieci pod innymi szyldami zakończą się sukcesem.

Mimo wszystko trzymamy kciuki, ponieważ Polacy uwielbiają korzystać z Paczkomatów – w trzecim kwartale 2022 roku liczba ich użytkowników wyniosła 16,3 mln.