Kiedy premiera Xiaomi 13 Ultra w Europie? Znamy oficjalną datę!

Xiaomi 13 Ultra powoli zmierza do Europy. Dziś smartfon oficjalnie zadebiutował w pierwszym regionie poza Chinami – w Hong Kongu, a za kilka dni dotrze również na Stary Kontynent. Czy będzie dostępny też w Polsce? Mamy jasne wskazówki na ten temat.

Premiera Xiaomi 13 Ultra w Europie już za kilka dni

Podczas gdy Xiaomi 12S Ultra nigdy nie trafił do sprzedaży poza Chinami, kolejny flagowiec marki z tej serii ma być dostępny również poza ojczyzną producenta. Wiemy już, kiedy zadebiutuje w Europie – jego premiera na Starym Kontynencie zaplanowana jest na najbliższy poniedziałek, tj. 12 czerwca 2023 roku.

Tego dnia, o godzinie 10:00, chiński gigant oficjalnie wprowadzi Xiaomi 13 Ultra do wybranych krajów w Europie. Na liście znajdują się m.in. Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. A co z Polską? Cóż, podczas gdy na lokalnych stronach producenta w ww. państwach widnieje zapowiedź rychłej premiery najnowszego flagowca marki, na polskiej nie ma o niej ani słowa.

Jednoznacznie wskazuje to, że smartfon nie będzie dostępny w Polsce. Na oficjalnym profilu Xiaomi Polska na Facebooku również nie ma żadnej wzmianki o 13 Ultra, podczas gdy na kontach niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego oddziału opublikowano zapowiedź rychłej premiery tego urządzenia w ww. krajach.

Oczywiście wciąż istnieje szansa, że Xiaomi 13 Ultra trafi również do Polski, ale na pewno nie w najbliższy poniedziałek. I moim zdaniem nie stanie się to też w bliższej i dalszej przyszłości z bardzo prostego powodu – producent z pewnością widzi, iż w sieci dominują komentarze, że jego smartfony są „za drogie” dla Polaków, więc wprowadzanie do sprzedaży w kraju nad Wisłą topowego modelu może być zwyczajnie nieopłacalne dla firmy.

Jaka będzie cena Xiaomi 13 Ultra w Europie?

Szczególnie że polska cena tego smartfona z pewnością również zostałaby żywiołowo skrytykowana, bo już cena Xiaomi 13 Pro wywołała mnóstwo emocji. Dla przypomnienia, została ona ustalona na 6299 złotych, podczas gdy Xiaomi 12 Pro kosztował w momencie premiery 5199 złotych. Za Mi 11 Ultra Polacy musieli zaś zapłacić w 2021 roku 5699 złotych.

Według wciąż nieoficjalnych informacji najnowszy model z dopiskiem „Ultra” będzie sprzedawany w Europie za 1499 euro, co jest równowartością ~6720 złotych, choć pojawiają się też informacje o niższej cenie – 1299 euro, aczkolwiek wydaje się ona mniej prawdopodobna, jako że tyle kosztuje 13 Pro i byłby to zwykły dumping. A i bez tego smartfon będzie tańszy od Samsunga Galaxy S23 Ultra w takiej samej konfiguracji, tj. 12/512 GB.