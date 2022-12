Składane smartfony są nieopłacalne? Apple może się mylić

W przeszłości mogliśmy usłyszeć, że Huawei dokładał mnóstwo pieniędzy do składanego smartfona Mate Xs, a mimo to nie zdecydował się zrezygnować z ekspansji na tym rozwijającym się rynku. Można podejrzewać, że podobnie było w przypadku Samsunga. Było, ponieważ wygląda na to, że Koreańczycy nie mogą narzekać na wysokość marży na Galaxy Z Fold 4.

Ile kosztuje wyprodukowanie smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4?

Dość często pojawiają się pytania, dlaczego Apple nie wypuściło jeszcze na rynek składanego iPhone’a – według branżowych źródeł, dlatego, że miałoby na nim zbyt niską marżę, tzn. za mało pieniędzy wpływałoby do kasy giganta z Cupertino po odliczeniu kosztów produkcji urządzenia i innych wydatków z tym związanych.

Apple znane jest z ustalania jednych z najwyższych marż na rynku – nie bez powodu wszystkie urządzenia i akcesoria tej marki kosztują tak dużo. Samsung właśnie jednak wytrącił swojemu amerykańskiemu konkurentowi koronny argument dotyczący opłacalności sprzedaży składanych smartfonów. Według najnowszego raportu, części do Galaxy Z Fold 4 kosztują ~670 dolarów, co stanowi mniej niż 38% jego rekomendowanej ceny (w Stanach Zjednoczonych od 1799,99 dolarów). Dla porównania, części do iPhone’a 14 Pro Max stanowią 46% sugerowanej przez Apple ceny, czyli zauważalnie więcej.

Mimo wszystko trzeba zauważyć, że koszt części to tylko jedna ze składowych całych wydatków na urządzenie. Producenci wydają też pieniądze na przykład na badania i rozwój (R&D) oraz dystrybucję. Samsung, z uwagi na doświadczenie w segmencie składanych smartfonów, najprawdopodobniej wydaje na to mniej niż Apple, które składane konstrukcje wciąż opracowuje za zamkniętymi drzwiami laboratoriów.

Galaxy Z Fold 4 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Ponadto Nikkei Asia zauważa, że ~50% kwoty, jaką Samsung płaci za części do Galaxy Z Fold 4, wydaje na podzespoły produkowane w Korei Południowej, co zapewnia mu wymierne oszczędności. Co ciekawe, przywoływany raport wspomina też o tym, że koszt części do Huawei Mate Xs i Xiaomi Mi MIX Fold stanowił zaledwie od 30% do 40% ich sugerowanej ceny, a mimo to – jak zostało wspomniane – Huawei przyznał, że stracił na sprzedaży Mate Xs dziesiątki milionów dolarów. To pokazuje, jak wysokie mogą być „dodatkowe koszty”.

Dlaczego Apple nie wprowadziło jeszcze na rynek składanego iPhone’a?

Na to pytanie odpowiada również raport Nikkei Asia – Hideaki Yokota, szef MM Research Institute, jest zdania, że Apple stało się ostatnio technologicznie konserwatywne, a ponadto dodaje, że firmy z grupy Androida, w której wielu producentów produkuje sprzęt, szybciej adaptują nowe funkcje dzięki konkurencji.

Mimo wszystko Apple planuje wprowadzić w nie tak odległej przyszłości pierwsze składane urządzenia – składany iPad ma zadebiutować w 2024 roku, a składany MacBook w 2025 roku. Dopiero później dołączy do nich składany iPhone. Albo nie dołączy – gigant z Cupertino zdaje się nie dawać mu wysokiego priorytetu, szczególnie że jest dodaktowo skupiony na narzędziach do korzystania z rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości, które możemy zobaczyć już w 2023 roku.