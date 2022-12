Play i UPC włączą Ci nowe kanały. Bez obaw – za darmo

Rzadko zdarza się, że jakiś operator dodaje do swojej oferty nowe rzeczy i nie pobiera za to żadnych dodatkowych opłat. Tym razem Play bawi się w Świętego Mikołaja i do oferty swoich usług telewizji UPC i Play NOW dodaje kilka nowych kanałów. Co więcej, zdecydowaną większość z nich obejrzycie bez żadnych dodatkowych opłat.

Nowe kanały w Play NOW

Odkąd właściciel sieci Play dokonał jednej z największych transakcji na polskim rynku telekomunikacyjnym, czyli kupna UPC, firma mocno stawia na łączoną ofertę i specjalne pakiety promocyjne. Mimo to Play NOW, czyli telewizyjna usługa fioletowego operatora, wciąż istnieje jako odrębna oferta.

W ramach abonamentu telefonicznego klienci mogą korzystać z podstawowego pakietu, zawierającego 47 kanałów telewizyjnych. Ponadto mają możliwość dowolnie wybierać, włączać i rezygnować z każdego z spośród pięciu dodatkowych płatnych pakietów, takich jak Sport, News, Kids, Extra i HBO.

Do oferty Play NOW dołączają teraz trzy nowe kanały. Użytkownicy pakietu podstawowego otrzymają dostęp do stacji TBN Polska i Current Time. Osoby subskrybujące dodatkowy pakiet News teraz będą mogły oglądać też stację informacyjną Biznes24.

UPC także zyskuje kilka nowych kanałów

W przypadku osób korzystających z usług telewizji od UPC, lista nowych kanałów wygląda jeszcze bardziej okazale. Podobnie jak w przypadku Play NOW, abonenci podstawowego pakietu Select na swoich listach programów zobaczą dwie nowe stacje: Current Time oraz TBN Polska.

Klienci posiadający najwyższy pakiet telewizji Max, poza dwoma wyżej wymienionymi kanałami, otrzymają też możliwość oglądania czterech innych. Będą to przeznaczony dla nastolatków TeenNick, a także sensacyjno-kryminalne 13 Ulica i SCI FI oraz lifestylowy kanał E! Entertainment.

Operator przygotował także promocję specjalną z okazji dołączenia nowych stacji. Kanały TeenNick, 13 Ulica, SCI FI oraz E! Entertainment będzie można oglądać w telewizji UPC w ramach tak zwanego „otwartego okna”, a więc zupełnie za darmo, nawet nie posiadając pakietu Max. Warto jednak dodać, że to otwarte okno potrwa do końca stycznia 2023 roku.