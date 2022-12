W Orange teraz nie ma równych i równiejszych – nowa promocja jest dla wszystkich

Tak już jest, że operatorzy często nie traktują wszystkich klientów tak samo – czasami jedna grupa może liczyć na lepsze warunki niż inne. Tym razem jednak Orange przygotowało tak samo atrakcyjne warunki dla wszystkich. Aby skorzystać z najnowszej promocji sieci, należy spełnić tylko jeden warunek.

Nowa promocja Orange na abonament

Operator przygotował nową promocję, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące opłata za abonament komórkowy będzie wynosiła okrągłe 0 złotych. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które zdecydują się na nowy numer, jak i przenoszących numer z innej sieci, a także do przechodzących z nju mobile i z Orange na kartę.

W przypadku przedłużenia obecnej umowy w jednej taryfie – Plan M – obowiązują inne, jeszcze korzystniejsze warunki, ponieważ tacy klienci otrzymają 5 złotych rabatu na abonament na cały okres trwania umowy (czyli będą płacili 60 złotych miesięcznie, zamiast 65 złotych).

Wszyscy ww. klienci otrzymają rabat w wysokości 100% na opłatę abonamentową przez pierwsze trzy miesiące trwania umowy, ale tylko pod warunkiem, że złożą zamówienie przez stronę internetową Orange. Ponadto trzeba pamiętać, że promocja obowiązuje tylko do 22 grudnia 2022 roku, zatem macie jeszcze zaledwie kilka dni, aby z niej skorzystać. Przypomnę też, że wcześniej z takiej promocji mogli skorzystać tylko przenoszący numer.

Aktualna oferta Orange na abonament komórkowy

Jeśli jesteście zdecydowani na abonament w tej sieci, macie do wyboru trzy taryfy: Plan S za 55 złotych miesięcznie, Plan M za 65 złotych miesięcznie (60 złotych dla przedłużających umowę) i Plan L za 85 złotych miesięcznie – oczywiście dopiero od 4. miesiąca, bowiem pierwsze trzy otrzymacie za 0 złotych.

W każdym abonamencie operator daje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i w roamingu w Unii Europejskiej oraz pakiet internetu z dostępem do technologii 5G bez dodatkowych opłat:

30 GB w Polsce (9,5 GB w UE) w Planie S,

140 GB przez pierwsze 12 miesięcy, potem 70 GB w kraju z pełną prędkością, po wykorzystaniu włącza się lejek do 1 Mbit/s (11,23 GB w UE) w Planie M,

300 GB przez pierwszy rok, później 150 GB w Polsce z pełną prędkością, po wykorzystaniu prędkość transmisji dancyh zostanie ograniczona do maksymalnie 1 Mbit/s (14,68 GB w UE) w Planie L.

Ponadto w cenie abonamentu otrzymacie pakiet bezpieczeństwa CyberOchrona na cały okres trwania umowy (standardowo kosztuje on 7,98 złotych miesięcznie, pierwszy miesiąc jest za 0 złotych), a w Planach M i L dodatkowo rabat na smartfon (w wysokości odpowiednio do 150 i do 300 złotych). Niniejsza promocja łączy się z promocją Orange na Boże Narodzenie 2022, w ramach której możecie kupić zestaw z drugim smartfonem lub smartwatchem za 1 złoty.