Nie uwierzysz, ile pieniędzy Huawei już stracił na sprzedaży składanego Mate Xs

Huawei Mate Xs kosztuje w Polsce zawrotne 9999 złotych, co czyni go najdroższym składanym smartfonem w naszym kraju. Podobnie zresztą jest również w innych – w Europie sprzedawany jest za 2499 euro, zaś w Chinach za 16999 juanów. Mimo tak wysokiej ceny, producent nic nie zarabia na jego sprzedaży. Co więcej, traci na tym i to niemało. Kwota może Was zadziwić.

Składane smartfony powoli przestają być gadżetem dla bogatych

Pierwszy na rynku, dostępny globalnie „składaniec”, czyli Samsung Galaxy Fold kosztuje w Polsce aż 9000 złotych, natomiast w Europie od 2000 do 2100 euro (odpowiednio za wersję bez i z modemem 5G). Huawei Mate X miał być sprzedawany na Starym Kontynencie za jeszcze więcej, bo 2299 euro, lecz ostatecznie nie trafił do sprzedaży w naszym regionie. Można go było kupić wyłącznie w Chinach za 16999 juanów (równowartość ponad 10 tysięcy złotych).

Samsung sprawił jednak, że składane smartfony zaczęły być dostępne dla większego grona klientów. Cenę Galaxy Z Flip ustalono bowiem w Polsce na 6600 złotych, więc model ten jest o „tylko” 600 złotych droższy od Galaxy S20 Ultra 5G. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda zupełnie inaczej – „składaniec” jest sprzedawany tam za 1380 dolarów, a najlepsza z tegorocznych eSek za 1399,99 dolarów.

Huawei stracił już dziesiątki milionów dolarów na sprzedaży Mate Xs

Huawei nie zamierza iść tą samą drogą, co Samsung – według niego, tak składane smartfony nie mają sensu. Jeśli producent nie zmieni zdania, jego kolejne urządzenia tego typu wciąż będą kosztować krocie. Firma jest jednak zdania, że już za dwa lata ceny „składańcow” zbliżą się do poziomu cen „standardowych smart-telefonów”.

Na razie trzeba za nie płacić ~10000 złotych, lecz mimo to, Huawei nic na tym nie zarabia. Co więcej, ostatnio ujawnił, jak dużo pieniędzy już stracił na sprzedaży Mate Xs. Kwota jest niemała i może przyprawić o zawrót głowy, bowiem oscyluje ona w zakresie od 60 do 70… milionów dolarów!

Jak informuje Huawei, najdroższym elementem składanego smartfona jest jego ekran. Zastosowana w Mate Xs specjalna powłoka jest trzy razy droższa niż złoto. Dopiero, gdy koszty jego produkcji zostaną obniżone, firma może zacząć zarabiać na sprzedaży tego typu urządzeń.

Ciekawe, jak mocno sprzedaż Mate Xs wpłynie na wyniki finansowe Huawei. Wkrótce producent powinien zaraportować rezultaty za pierwszy kwartał 2020 roku, więc niedługo się tego dowiemy.

Wrażenia z użytkowania Huawei Mate Xs

Źródło ITHome, MyDrivers via Android Authority

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!