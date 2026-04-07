Honor 600 Lite dotarł do Polski. Kawał ciekawego smartfona (pierwsze wrażenia)

Dzisiaj oficjalnie ogłoszono, że lada moment na polskim rynku zadebiutuje smartfon Honor 600 Lite, oficjalnie zaprezentowany na początku marca 2026 roku. Ten intrygujący reprezentant średniej półki towarzyszy mi już od kilku dni i przez ten czas udało mi się poznać jego mocne i słabe strony.

Polska premiera smartfona Honor 600 Lite. Cena poszła w górę

Sprzedaż smartfona Honor 600 Lite w Polsce wystartuje 9 kwietnia 2026 roku, a do 26 kwietnia skorzystać będzie można ze specjalnej promocji na start, dzięki której zaoszczędzisz na zakupie wybranej konfiguracji 200 złotych. To dobry moment, by wspomnieć, że opcje są dwie:

8/128 GB za 1699 złotych (w promocji: 1499 złotych),

(w promocji: 1499 złotych), 8/256 GB za 1899 złotych (w promocji: 1699 złotych).

Cena jest więc całkiem kusząca, choć warto od razu zaznaczyć, że konfiguracja 8/256 GB w przypadku poprzednika była wyceniana na 1299 złotych, więc przebicie jest spore.

Wspomnę też od razu, że w Polsce smartfon dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej, czarnej i szarej – na zdjęciach widnieje ta ostatnia, bo to właśnie ona trafiła na mój warsztat.

Co oferuje Honor 600 Lite? Specyfikacja z kilkoma mocnymi punktami

Zacznijmy od wypunktowania najważniejszych cech tego modelu:

wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2600×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 6500 nitów,

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite (6 nm; 2,4 GHz),

8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci na pliki,

aparat główny 108 Mpix (f/1.75) + ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2),

aparat przedni 16 Mpix (f/2.45),

głośniki stereo,

akumulator o pojemności 6520 mAh, ładowanie do 45 W,

łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, 5G i NFC,

GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo,

złącze USB typu C,

2x nano SIM + eSIM,

system operacyjny Android 16 (z MagicOS 10),

wymiary 157,43×75,35×7,34 mm i waga ~180 gramów,

pyło- i wodoodporność w klasie IP66.

Jak zatem widzisz, smartfon Honor 600 Lite to średniopółkowiec, ale z kilkoma nieprzeciętnymi atutami. Bez wątpienia zalicza się do nich akumulator o pojemności aż 6520 mAh, co – swoją drogą – stanowi duży krok naprzód względem poprzednika, jako że Honor 400 Lite dysponował ogniwem o pojemności 5230 mAh. Dodatkowo maksymalna moc ładowania wzrosła z 35 W do 45 W, ale ładowania bezprzewodowego nadal brak.

Za mną dopiero kilka cykli, lecz już teraz mogę powiedzieć, że czas pracy bez wątpienia jest jednym z największych atutów tego modelu. Jest w stanie spokojnie zapewnić ok. 8 godzin czasu pracy na ekranie (SoT) między ładowaniami w cyklu mieszanym (i około 6-7 godzin na samym 5G).

Długi czas pracy to dopiero początek. Smartfon Honor 600 Lite ma więcej atutów

Po stronie plusów zapisuję również bardzo poręczną konstrukcję. Wymiary smartfona to 157,43×75,35×7,34 mm, dzięki czemu doskonale leży on w dłoni. O konstrukcji warto też wiedzieć to, że jest wykonana z metalu, odporna na upadki z wysokości 1,5 metra oraz pyło- i wodoszczelna w klasie IP66 (chciałoby się czegoś więcej, ale to i tak postęp względem IP64 u poprzednika). Doskonale trzyma się ją w dłoni i czuć, że jest solidna – kawał dobrej roboty. Szkoda tylko, że wyspa z tyłu tak mocno wystaje i jest niesymetryczna.

Honor 600 Lite (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Poręczna konstrukcja wynika przede wszystkim z faktu zastosowania zaokrąglonego i otoczonego wąziutką ramką wyświetlacza o przekątnej 6,6 cala. Jest to konkretnie panel typu AMOLED o rozdzielczości 2600×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz oraz jasności dochodzącej aż do 6500 nitów – nie będzie więc chyba dla nikogo zaskoczeniem, że nawet w pełnym słońcu widoczność jest doskonała. Szczególnie że automatyczna regulacja działa tak jak powinna.

Jakość obrazu również należy do plusów tego urządzenia. Wyświetlacz oferuje wysoką dynamikę, żywą i nasyconą kolorystykę, a zarazem nienaganną szczegółowość.

Honor 600 Lite (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Nie mam też uwag odnośnie płynności działania. Wprawdzie pod bardzo dużym obciążeniem smartfon potrzebuje czasem chwili, by pomyśleć, ale na co dzień wydajność jest całkowicie OK. Procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite sparowany z 8 GB RAM radzi sobie po prostu naprawdę dobrze. A tak wypadł w benchmarkach Geekbench 6 i 3DMark 10 (Wild Life):

Jest to też pewnie zasługa systemu Android 16 z nakładką MagicOS 10, która wydaje się dobrze zoptymalizowana. Przy okazji dodaje ona również pakiet funkcji AI, takich jak magiczny pasek boczny z rekomendacjami, asystent pisania, cyfrowe wspomnienia (czyli uporządkowana przestrzeń na strony, teksty, zdjęcia i filmy) czy wreszcie rozbudowany edytor zdjęć. A skoro już przy nich jesteśmy…

Honor 600 Lite (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jak wypada aparat w smartfonie Honor 600 Lite?

Smartfon Honor 600 Lite ma dokładnie taki sam system fotograficzny, co jego poprzednik, więc myślę, że w tej chwili nie ma się co rozwodzić nad tym aspektem (oczywiście w recenzji nie zabraknie szerokiego omówienia możliwości fotograficznych).

Mówiąc jednak wprost: główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.75) nadal radzi sobie wyśmienicie (szczególnie w naturalnym świetle), a ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2) wciąż jest co najwyżej poprawny.

Cieszy mnie też fakt, że Honor nie zrezygnował z tego, by przedniemu aparatowi o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) towarzyszyła dodatkowa lampa błyskowa. To rzadko stosowane rozwiązanie, a naprawdę potrafi zrobić robotę. Na pewno docenią ją miłośnicy selfie.

Tak jak w modelu 400 Lite Honor zdecydował się także na umieszczenie na prawym boku dodatkowego przycisku, który służy zarówno do aktywacji asystenta AI (poprzez przytrzymanie), jak i uruchamiania aparatu (kliknięcie). Podczas robienia zdjęć służy zaś za fizyczny spust migawki, a do tego – niczym iPhone – obsługuje gest przesuwania – do regulacji zoomu (od 0,6x do 10x). Działa to całkiem dobrze, choć w moim odczuciu czułość mogłaby być nieco niższa.

Poniżej możesz zobaczyć niektóre spośród pierwszych fotek, jakie udało mi się zrobić opisywanym Honorem. Moim zdaniem jest całkiem nieźle:

Test trwa, pełna recenzja Honora 600 Lite na Tabletowo.pl już niebawem

Kilka dni to za mało, by w pełni poznać i ocenić smartfon, dlatego dziś zaserwowałem tylko pierwsze wrażenia, a na pełną recenzję przyjdzie czas nieco później. Póki co jednak moje odczucia są zdecydowanie pozytywne – producentowi udało się zachować to, co najbardziej podobało mi się w czterysetce, a równocześnie wydłużyć czas pracy i zwiększyć wytrzymałość. Do tego głośnik mono w końcu został zastąpiony systemem stereo.

Porównanie specyfikacji Honor 600 Lite vs Honor 400 Lite

Honor 600 Lite Honor 400 Lite Wyświetlacz 6,6 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2600×1200 pikseli,

do 6500 nitów 6,7 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2412×1080 pikseli,

do 3500 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite (6 nm, 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm, 2,5 GHz) RAM 8 GB 8 GB Pamięć masowa 128 / 256 GB 256 GB Akumulator 6520 mAh,

ładowanie do 45 W 5230 mAh,

ładowanie do 35 W Aparaty z tyłu – 108 Mpix (f/1.75) – główny;

– 5 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 108 Mpix (f/1.75) – główny;

– 5 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 16 Mpix (f/2.45) 16 Mpix (f/2.45) Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.3, NFC System Android 16 (MagicOS 10) Android 15 (MagicOS 9) Wymiary 157,43×75,35×7,34 mm 161×74,55×7,29 mm Waga 180 gramów 170 gramów Odporność IP66 IP64

Jeśli jest coś, co szczególnie interesuje Cię w kontekście tego smartfona – zachęcam do zostawienia komentarza.