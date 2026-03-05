Honor 600 Lite oficjalnie zaprezentowany. To niezły smartfon, ale nie idealny

Smartfon Honor 600 Lite oficjalnie ujrzał światło dzienne. To przyzwoicie wyposażony telefon, którego specyfikacja prawdopodobnie usatysfakcjonuje jego użytkowników. Mimo to producent mógł być ciutkę hojniejszy.

Smartfon Honor 600 Lite to nieźle wyposażony telefon, choć mogłoby być troszkę lepiej

Smartfon Honor 600 Lite ma wymiary 157,43×75,35×7,34 mm, waży 180 gramów i występuje w tylko dwóch wersjach kolorystycznych: złotej Desert Gold i srebrnej Velvet Grey. Urządzenie otrzymało metalową ramę, a jego obudowa cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP66.

Mimo że to nie flagowy model, ma wręcz imponujący ekran, ponieważ producent chwali się, że ramka dookoła niego ma szerokość zaledwie 1,23 mm. Sam wyświetlacz – AMOLED – cechuje się natomiast przekątną 6,6 cala, rozdzielczością 1200×2600 pikseli i jasnością do 6500 nitów. Ponadto oferuje funkcje odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ściemniania PWM 3840 Hz.

Ekran to zatem zdecydowanie mocna, a może nawet najmocniejsza strona tego modelu, choć 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci to również jedne z lepszych elementów na liście parametrów. Podobnie jak akumulator o pojemności 6320 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Honor 600 Lite (źródło: Honor)

Smartfon Honor 600 Lite oferuje też głośniki stereo, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM), Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 5 oraz 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.45 na przodzie i dwa aparaty na tyle: główny 108 Mpix (f/1.75) i ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2). Gdyby ten ostatni miał rozdzielczość co najmniej 8 Mpix, nie byłoby się do czego przyczepić, a tak wydaje się to piętą achillesową tego modelu.

Wypada jeszcze wspomnieć, że smartfon Honor 600 Lite jest wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite (bynajmniej nie flagowy jak Snapdragon 8 Elite – to nie ta półka) i ma zainstalowany system Android 16 z nakładką MagicOS 10. Umożliwia ona korzystanie z funkcji AI, do których dostęp można uzyskać za pomocą dedykowanego klawisza na bocznej krawędzi.

Jaka jest cena smartfona Honor 600 Lite?

Smartfon Honor 600 Lite pojawił się na malezyjskiej stronie producenta, za której pośrednictwem można go kupić za 1299 RM (równowartość około 1215 złotych).

Można się spodziewać, że smartfon Honor 600 Lite trafi do sprzedaży również w Polsce. Dla przypomnienia, Honor 400 Lite kosztował na start 1299 złotych.