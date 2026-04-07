Google lepsze? Samsung ubija swoją aplikację

Samsung zadecydował. Po tym, jak zniechęcał użytkowników swoich urządzeń do korzystania z jego autorskiej aplikacji i zamiast tego namawiał do używania oprogramowania Google, teraz w ogóle zamierza zakończyć obsługę tej pierwszej. Chodzi o Wiadomości.

Wiadomości Google > Wiadomości Samsung

Przez lata Samsung – podobnie zresztą jak wielu innych producentów – rozwijał własne aplikacje, mające stanowić nie tyle alternatywę dla narzędzi Google, co lepszy wybór z perspektywy użytkowników urządzeń z ekosystemu Galaxy. Czas jednak płynął i zmieniało się podejście, aż wreszcie w 2024 roku – począwszy od smartfonów Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 – południowokoreański producent zaczął wycofywać się z instalacji autorskiej aplikacji Wiadomości Samsung i zamiast tego zachęcał do korzystania z Wiadomości Google.

Przez ten czas rozwój Wiadomości Samsung spowolnił, ale aplikacja dalej była dostępna – właśnie jako alternatywa dla Wiadomości Google, szczególnie dobra dla osób, które ponad funkcjonalność cenią sobie estetykę i szerokie opcje personalizacji. Jej czas dobiega jednak końca i gigant z Korei Południowej zapowiedział, że lada chwila wbije kolejny gwóźdź do trumny, by przymierzyć się do pochowania swojego narzędzia na technologicznym cmentarzysku.

(Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Samsung ubija własną aplikację do wiadomości. Na razie w USA

Oficjalnie ogłoszono, że aplikacja Wiadomości Samsung przestanie być obsługiwana od lipca 2026 roku. Co jednak należy podkreślić: póki co dotyczy to wyłącznie Stanów Zjednoczonych, ale biorąc pod uwagę fakt, że rekomendacje były serwowane także w innych krajach (w tym w Polsce), można spodziewać się, że taki stan rzeczy długo się nie utrzyma. Tymczasem użytkownicy w USA są zachęcani do tego, by możliwie szybko przesiąść się na Wiadomości Google, aby zachować ciągłość usług.

Komunikat o zakończeniu wsparcia dla Wiadomości Samsung w USA (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jeszcze jedno, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że aplikacja przestanie być obsługiwana wyłącznie na urządzeniach z Androidem 12 i nowszych. Posiadacze starszych smartfonów nadal będą mogli bez problemu korzystać z Wiadomości Samsung (o ile w przypadku tych modeli można w ogóle jeszcze mówić o zupełnie bezproblemowym korzystaniu z czegokolwiek).