Google lepsze? Samsung ubija swoją aplikację

Samsung zadecydował. Po tym, jak zniechęcał użytkowników swoich urządzeń do korzystania z jego autorskiej aplikacji i zamiast tego namawiał do używania oprogramowania Google, teraz w ogóle zamierza zakończyć obsługę tej pierwszej. Chodzi o Wiadomości.
Wiadomości Google > Wiadomości Samsung
Przez lata Samsung – podobnie zresztą jak wielu innych producentów – rozwijał własne aplikacje, mające stanowić nie tyle alternatywę dla narzędzi Google, co lepszy wybór z perspektywy użytkowników urządzeń z ekosystemu Galaxy. Czas jednak płynął i zmieniało się podejście, aż wreszcie w 2024 roku – począwszy od smartfonów Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 – południowokoreański producent zaczął wycofywać się z instalacji autorskiej aplikacji Wiadomości Samsung i zamiast tego zachęcał do korzystania z Wiadomości Google.
Przez ten czas rozwój Wiadomości Samsung spowolnił, ale aplikacja dalej była dostępna – właśnie jako alternatywa dla Wiadomości Google, szczególnie dobra dla osób, które ponad funkcjonalność cenią sobie estetykę i szerokie opcje personalizacji. Jej czas dobiega jednak końca i gigant z Korei Południowej zapowiedział, że lada chwila wbije kolejny gwóźdź do trumny, by przymierzyć się do pochowania swojego narzędzia na technologicznym cmentarzysku.
Samsung ubija własną aplikację do wiadomości. Na razie w USA
Oficjalnie ogłoszono, że aplikacja Wiadomości Samsung przestanie być obsługiwana od lipca 2026 roku. Co jednak należy podkreślić: póki co dotyczy to wyłącznie Stanów Zjednoczonych, ale biorąc pod uwagę fakt, że rekomendacje były serwowane także w innych krajach (w tym w Polsce), można spodziewać się, że taki stan rzeczy długo się nie utrzyma. Tymczasem użytkownicy w USA są zachęcani do tego, by możliwie szybko przesiąść się na Wiadomości Google, aby zachować ciągłość usług.
Jeszcze jedno, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że aplikacja przestanie być obsługiwana wyłącznie na urządzeniach z Androidem 12 i nowszych. Posiadacze starszych smartfonów nadal będą mogli bez problemu korzystać z Wiadomości Samsung (o ile w przypadku tych modeli można w ogóle jeszcze mówić o zupełnie bezproblemowym korzystaniu z czegokolwiek).