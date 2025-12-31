MediaTek po cichu zadbał o średnią półkę

Powiedzieć, że chipset MediaTek Dimensity 7100 pojawił się na rynku niespodziewanie, to jak nic nie powiedzieć. Nie dość, że wcześniej nic się na jego temat nie mówiło, to jeszcze numeracja zaskakuje, bo obecnie tajwański producent jest już w okolicach 7400. Ma to jednak sens o tyle, że wydaje się naturalnym następcą modeli z serii 7000 (70xx).

Niespodziewana premiera MediaTek Dimensity 7100 – procesora do średniopółkowych smartfonów

Spójrzmy od razu na specyfikację. Chipset MediaTek Dimensity 7100 został opracowany w procesie technologicznym 6 nm, a jego procesor główny składa się z czterech rdzeni Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz czterech rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz. Do tego dochodzi jednostka graficzna Arm Mali-G610.

Producent przekonuje, że nowy chipset jest o 16% wydajniejszy podczas odtwarzania multimediów i o 8% wydajniejszy w kontekście przetwarzania grafiki niż Dimensity 7050, a także szybciej uruchamia aplikacje, lepiej radzi sobie z wielozadaniowością i cechuje się wzrostem energooszczędności o 5%.

MediaTek Dimensity 7100 (źródło: MediaTek)

Warto również zwrócić uwagę na modem 5G w standardzie 3GPP Release 16 – oferuje prędkości pobierania do 3,3 Gb/s. Dzięki autorskiej technologii UltraSave 3.0+ zapotrzebowanie tego elementu na energię ma być wyraźnie niższe. Opcje łączności uzupełniają Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4.

Co jeszcze? MediaTek Dimensity 7100 obsługuje RAM typu LPDDR5 o prędkości sięgającej 5500 Mb/s, pamięć masową w standardzie UFS 3.1, aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix, wyświetlacze o rozdzielczości 1200p i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz funkcję szybkiego ładowania z mocą do 45 W.

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja MediaTek Dimensity 7100 vs Dimensity 7050 – porównanie:

Dimensity 7100 Dimensity 7050 Litografia 6 nm 6 nm CPU 4x Cortex-A78 (2,4 GHz),

4x Cortex-A55 (2,0 GHz) 2x Cortex-A78 (2,6 GHz),

6x Cortex-A55 (2,0 GHz) GPU Arm Mali-G610 Arm Mali-G68 MC4 Obsługiwana pamięć LPDDR5,

UFS 3.1 LPDDR5,

UFS 3.1 Obsługiwany ekran do 2600×1200 pikseli,

do 120 Hz do 2520×1080 pikseli,

do 120 Hz Obsługiwany aparat do 200 Mpix do 200 Mpix Obsługiwana łączność 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2

Takie parametry pozwalają oczekiwać całkiem niezłej wydajności w smartfonach ze średniej półki cenowej. Producent niczego jeszcze oficjalnie nie potwierdził, ale są pogłoski, które wskazują na to, że pierwszym urządzeniem z tym procesorem będzie Tecno Pova Curve 2 z 6,78-calowym wyświetlaczem AMOLED, głównym aparatem 50 Mpix (f/1.8), głośnikami stereo i akumulatorem o pojemności 8000 mAh.