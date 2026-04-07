Samsung Galaxy S27 Pro może być Twoim ideałem. Świetne posunięcie

Pojawiła się informacja, że w 2027 roku na rynku zadebiutuje smartfon Samsung Galaxy S27 Pro. Nie zastąpi on jednak żadnego modelu, tylko uzupełni flagową rodzinę. I może stanowić bardzo atrakcyjną propozycję dla Ciebie.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro dołączy do flagowej serii Galaxy S27 w 2027 roku

Producent z Korei Południowej planował już w 2026 roku znacząco zmienić skład flagowej rodziny, bo zamiast Galaxy S26 i Galaxy S26+ miały zadebiutować Galaxy S26 Pro i Galaxy S26 Edge, obok Galaxy S26 Ultra. Zmieniono jednak plany z uwagi na dużo niższą od oczekiwanej sprzedaż Galaxy S25 Edge.

Najnowsze informacje wskazują, że Koreańczycy nie porzucili całkowicie tego pomysłu, aczkolwiek – podobno – nieco zmienili koncepcję. W 2027 roku ma bowiem na rynku pojawić się smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, jednak nie zastąpi on żadnego z modeli, tylko będzie stanowić uzupełnienie flagowej rodziny.

W związku z tym w 2027 zadebiutują:

Samsung Galaxy S27,

Samsung Galaxy S27+,

Samsung Galaxy S27 Pro,

Samsung Galaxy S27 Ultra,

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro może stać się Twoim ideałem

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro ma być pozycjonowany wyżej niż Galaxy S27 i Galaxy S27+ oraz prawdopodobnie na równi z Galaxy S27 Ultra, ponieważ podobnie jak on ma zaoferować funkcję Privacy Display (ekran zapewniający prywatność) i większość pozostałych technologii.

Równocześnie – w przeciwieństwie do modelu z dopiskiem „Ultra” – smartfon Samsung Galaxy S27 Pro nie zaoferuje rysika S Pen. W związku z tym może on stanowić bardzo atrakcyjną propozycję dla osób, które i tak nie korzystają ze stylusa, ale oczekują dostępu do najnowszych technologii i zaawansowanego zaplecza fotograficznego.

Na tę chwilę smartfon Samsung Galaxy S27 Pro jest w powijakach, ponieważ jego specyfikacja techniczna – w tym rozmiar ekranu – nie została jeszcze ustalona, dlatego nie wiadomo, jakie parametry dokładnie zaoferuje.

Południowokoreański serwis Etnews, który przekazał tę informację, twierdzi, że w ten sposób oferta producenta z Korei Południowej upodobni się do oferty Apple, gdzie również są cztery high-endy: dwa dla mniej wymagających klientów i dwa dla użytkowników o bardzo wysokich oczekiwaniach.

Nie wiadomo jednak, czy smartfon Samsung Galaxy S27 Pro okaże się po prostu Galaxy S27 Ultra bez rysika, czy różnic będzie więcej. A tego nie można wykluczyć, co widać już po ujawnionych przedpremierowo informacjach na temat Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Wide, które mają różnić się nie tylko gabarytami, podczas gdy niektórzy tego właśnie się spodziewali.