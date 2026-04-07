Nowy Google Pixel jest przepiękny, ale i tak go nie kupię

Gdyby kolor zielony – który jest moim ulubionym – był kobietą, strzeliłby dozgonnego focha na mnie za to, że zakochałem się od pierwszego spojrzenia w nowym Google Pixelu. Cóż, nie bez powodu mówi się, że miłość jest ślepa…

Nowy smartfon Google Pixel 10a w kolorze Isai Blue wygląda przepięknie

Smartfon Google Pixel 10a zadebiutował oficjalnie 18 lutego 2026 roku w czterech wersjach kolorystycznych: obsydian, jasnoszarej, jasnofioletowej i malinowej (recenzja Google Pixel 10a jest już dostępna na Tabletowo.pl, jeśli jesteście zainteresowani).

W kwietniu 2026 roku smartfon Google Pixel 10a oficjalnie zadebiutował w Japonii i można by było przejść obok tego obojętnie, gdyby nie jeden szczegół. Otóż mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni (która w 2026 roku już zakwitła, i to wcześniej niż zwykle) mają większy wybór, jeśli chodzi o wersje kolorystyczne.

Do sprzedaży w Japonii trafiła bowiem również nowa, piąta wersja kolorystyczna – Isai Blue, której obudowa jest mocno niebieska. I choć niebieski nie jest moim ulubionym, to ten odcień – stworzony we współpracy z Heralbony – naprawdę mi się podoba.

Wraz ze smartfonem osoby, które zdecydują się na zakup wersji Isai Blue, otrzymają w pakiecie etui w formie bumpera (tj. otaczające wyłącznie krawędzie urządzenia) oraz zestaw naklejek, a to wszystko zapakowane w specjalnie zaprojektowanym pudełku.

Zestaw sprzedażowy smartfona Google Pixel 10a w kolorze Isai Blue (źródło: Google Store)

Chociaż smartfon Google Pixel 10a w kolorze Isai Blue bardzo mi się podoba, i tak go nie kupię

Smartfon Google Pixel 10a w kolorze Isai Blue (i 256 GB wbudowanej pamięci) będzie dostępny wyłącznie w Japonii, na dodatek w ograniczonej liczbie egzemplarzy. W związku z tym mieszkańcy innych krajów muszą „obejść się smakiem” i wybrać spośród „standardowych” kolorów.

Powiem jednak szczerze, że nawet gdyby smartfon Google Pixel 10a w kolorze Isai Blue trafił do sprzedaży w Polsce… to i tak bym go nie kupił. Blisko rok z Google Pixel 8 Pro sprawił, że zniechęciłem się do Pixeli i aktualnie nie kwapię się do ponownej przesiadki na smartfon Google (i bynajmniej nie ma na to wpływ fakt, że zmieniłem smartfon z Androidem na iPhone’a).