Google pomoże uprzątnąć bałagan w Gmailu

Google udostępniło nową funkcję w Gmailu, która ma ułatwić użytkownikowi utrzymanie porządku w skrzynce pocztowej. Technologiczny gigant opracował też specjalną stronę, upraszczającą zarządzanie aplikacjami systemowymi.

Nowa funkcja Google wesprze w uporządkowaniu wiadomości i reklam w Gmailu

Materiały subskrypcyjne, reklamy, newslettery i powiadomienia o promocjach zapychają skrzynki mailowe. I choć niektóre nadal są dla odbiorcy przydatne, zdarzają się wiadomości zupełnie niepotrzebne, które otrzymywane są od lat. I jedyne, co wprowadzają do poczty, to jeden wielki chaos.

Google postanowiło nieco pomóc użytkownikom Gmaila w ogarnięciu tego bałaganu. Rozwiązaniem technologicznego giganta z Mountain View jest wdrożenie nowej funkcji o nazwie „Zarządzaj subskrypcjami”, którą zauważono już w kwietniu 2024 roku, jednak dopiero teraz została oficjalnie zaanonsowana. Dzięki niej właściciel poczty może przeglądać aktywowane subskrypcje oraz anulować je w szybki sposób.

Aby otworzyć nową sekcję, należy kliknąć w rozwijane menu w lewym górnym rogu aplikacji Gmail, a następnie nacisnąć w zakładkę „Zarządzaj subskrypcjami”. Z kolei korzystając z poczty w przeglądarce, trzeba z lewego menu rozwinąć sekcję „Więcej”, a potem kliknąć w zakładkę „Zarządzaj subskrypcjami”.

Opcja jest wdrażana do aplikacji Gmail na urządzeniach z Androidem i systemem iOS „w wybranych krajach”. Zaznaczę, że na ten moment funkcja ta nie jest dostępna na używanych przeze mnie urządzeniach.

W komunikacie Google wspomina też, że Gmail blokuje ponad 99,9% spamu, phishingu i złośliwego oprogramowania. Ponadto, dzięki mechanizmom opartym na sztucznej inteligencji, technologiczny gigant zredukował liczbę fałszywych wiadomości mailowych o 35%.

Zarządzanie aplikacjami systemowymi i śledzenie ich aktualizacji

Google ma również zamiar wdrożyć nową funkcjonalność do systemu operacyjnego Android. Nowa strona w ustawieniach o nazwie „Usługi systemowe” ma pozwolić na wygodne zarządzanie aplikacjami systemowymi i aktualizowanie wszystkich usług, zainstalowanych na danym urządzeniu.

Na liście usług systemowych znajdą się aplikacje, takie jak:

Connectivity Service,

Android System Intelligence,

Android System Key Verifier,

Android System SafetyCore,

Cross-Device Services,

Device Connectivity Service,

Device Health Services,

Usługi Google Play,

Usługi Google Play dla AR,

Settings Services.

Nowość będzie dostępna dla systemów Android 6.0 Marshmallow i nowszych. Na początek strona „Usługi systemowe” trafi na urządzenia użytkowników zapisanych do wersji beta. Aby skorzystać z opcji, należy przejść do sekcji ustawień smartfona i znaleźć zakładkę „Google”. Później zaś wybrać swój profil i stuknąć w opcję „Wszystkie usługi”, następnie „Ustawienia prywatności i bezpieczeństwa”, a na koniec „Usługi systemowe”.