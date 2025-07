Powstaje konkurencja dla Android Auto. Tworzy ją bliski partner Google

Na horyzoncie pojawiła się alternatywa dla Android Auto. Jeden z użytkowników platformy X pokazał, jak może wyglądać interfejs nowego systemu. Kto jest jego autorem?

Zacznijmy od początku. Android Auto i Apple Car Play to rozwiązania, które pozwalają na zintegrowanie smartfona z systemem multimedialnym danego samochodu. Pierwsze zostało opracowane przez Google, natomiast drugie przez Apple. Zasada działania obu jest dość podobna. Ich głównym zadaniem jest możliwość wyświetlania widżetów i wybranych aplikacji (zainstalowanych na połączonym smartfonie) na samochodowym ekranie multimedialnym.

Pomiędzy Android Auto i Apple Car Play jest kilka różnic, ale podstawową jest ich przeznaczenie – pierwszy dedykowany jest dla urządzeń z Androidem, drugi z systemem iOS. Oznacza to, że użytkownik, decydując się na smartfon, w zasadzie traci możliwość wyboru aplikacji samochodowej. Wkrótce sytuacja może się jednak zmienić.

Już w kwietniu 2025 roku wspominaliśmy, że Samsung stworzył alternatywę dla Android Auto o nazwie Samsung Auto. Została ona jednak skierowana do użytkowników spoza Europy (głównie z Chin). Teraz okazuje się, że popularny producent smartfonów pracuje nad czymś jeszcze.

„Auto DeX” ma być kolejną alternatywą dla samochodowej platformy Google. Jeden z użytkowników serwisu X opublikował zrzuty ekranu nowo odkrytej funkcji. Z informacji wynika, że ma ona obsłużyć ponad 8,5 tysiąca modeli samochodów ponad stu marek. Przedstawiony interfejs mocno przypomina ten znany z Android Auto czy Apple Car Play.

Here's a FIRST LOOK at Samsung's 'Auto DeX', supporting 8500+ car models of 120+ brands. The great news is, even if your car doesn't support it or you don't have a car, you can use it with some tricks. Another great news is, you can use DeX even if your phone doesn't support it! pic.twitter.com/bQ2WOCKgEr