Alert powodziowy w aplikacji mObywatel. Nie ignoruj go

Chociaż na tę chwilę nic nie wskazuje, aby miała powtórzyć się sytuacja z września 2024 roku, kiedy południowo-zachodnią część Polski dotknęły powodzie, to obecnie w wielu miejscach występują obfite opady deszczu, które mogą narobić szkód. Właśnie dlatego warto skorzystać z funkcji Alert powodziowy w aplikacji mObywatel.

Alert powodziowy w aplikacji mObywatel

Alert powodziowy w aplikacji mObywatel został wdrożony we wrześniu 2024 roku, niestety już po fakcie, tzn. po tym, jak południowo-zachodnią część Polski zalały ogromne ilości wody. Funkcja ta wciąż może się jednak przydać, szczególnie obecnie, gdy w wielu regionach pada obficie deszcz. To bardzo niebezpieczne po okresie suszy, ponieważ wysuszona gleba nie jest w stanie wchłonąć zbyt dużej ilości wody. Może to doprowadzić nawet do powodzi błyskawicznych, gdyż w takich okolicznościach woda spływa po wysuszonej glebie i jedynie jej niewielki ułamek wchłania się w ziemię.

Alert powodziowy w aplikacji mObywatel znajdziecie w zakładce Usługi na pasku na dole – znajduje się on w sekcji Pozostałe. W jego ramach możecie uzyskać dostęp do mapy ostrzeżeń, listy ostrzeżeń hydrologicznych oraz instrukcji, jak postępować w razie powodzi. Zdecydowanie warto poświęcić chwilę i zapoznać się z dostępnymi informacjami oraz instrukcją, szczególnie jeśli mieszkacie na obszarze, na którym może wystąpić powódź.

Co zawiera sekcja Alert powodziowy w aplikacji mObywatel?

Mapa ostrzeżeń przedstawia mapę Polski z zaznaczonymi obszarami, gdzie występuje zagrożenie. Używane są trzy kolory:

niebieski – pierwszy i najniższy stopień zagrożenia hydrologicznego, oznaczający widoczny lub przewidywany gwałtowny wzrost poziomu wody oraz możliwe lokalne i krótkotrwałe przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych,

pomarańczowy – stopień średni, który oznacza widoczny lub przewidywany wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych i możliwe przekroczenie stanów alarmowych,

czerwony, który odpowiada najwyższemu stopniowi zagrożenia i oznacza przekroczenie stanów alarmowych.

Na liście ostrzeżeń hydrologicznych znajdują się natomiast wszystkie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzeżenia. Na samej górze można wybrać konkretne województwo, aby ograniczyć listę komunikatów do danego regionu.

Z kolei w sekcji Jak postępować dowiecie się, jaki materiał powinniście wywiesić, gdy będziecie potrzebować ewakuacji, pomocy medycznej lub żywności i wody, a także jaki gest wykonać, żeby dać znać załodze śmigłowca ratunkowego, czy potrzebujecie pomocy, czy nie. Ponadto jest tam też instrukcja, co należy zrobić w przypadku zagrożenia powodzią (m.in. śledzić komunikaty z oficjalnych źródeł i naładować telefon) i w trakcie powodzi (m.in. spakować niezbędne rzeczy osobiste oraz odłączyć prąd i gaz).

W usłudze Alert powodziowy w aplikacji mObywatel znajduje się też odnośnik do strony, na której umieszczone są informacje na temat wsparcia materialnego dla osób poszkodowanych przez powódź. To m.in. do 10 tysięcy złotych natychmiastowego i bezzwrotnego wsparcia oraz do 200 tysięcy złotych na odbudowę i naprawę szkód po powodzi.