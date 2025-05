Było HBO Max i znów będzie HBO Max. Chwila, co?

Warner Bros. Discovery postanowiło wykonać jeden z zabawniejszych rebrandingów w świecie VOD. Serwis Max znów będzie nazywał się… HBO Max.

HBO Max powróci w nietypowy sposób

W 2023 roku mogliśmy usłyszeć o końcu HBO Max, a dokładniej o dokonaniu rebrandingu. Warner Bros. Discovery, właściciel omawianej platformy VOD, postanowił dokonać rebrandingu i wprowadzić markę Max. Warto dodać, że nie był to pierwszy taki ruch w wykonaniu firmy – przykładowo wcześniej mieliśmy HBO Now.

Cóż, najwidoczniej sama marka Max była zbyt słaba i mało rozpoznawalna, bowiem po dość krótkim okresie postanowiono powrócić do dawnej nazwy HBO Max. Do kolejnego już rebranding ma dojść latem tego roku.

Jak decyzję tłumaczy firma?

Warner Bros. Discovery zaznacza, że powrót do poprzedniej nazwy ma jeszcze bardziej pchnąć usługę do przodu i wzmocnić jej wyjątkowość. Z opublikowanej informacji dowiemy się również, że mamy do czynienia z dowodem na gotowość WBD do odważnego powtarzania strategii i podejścia, opierając się na danych i spostrzeżeniach konsumentów.

Zawsze było nam pisane spłonąć razem.

HBO Max wraca tego lata.#HoTD #RódSmoka pic.twitter.com/vD5mTzOfkC — Max Polska (@StreamMaxPolska) May 14, 2025

Zostawmy jednak przekaz firmy, który po prostu ma ładnie brzmieć z marketingowego punktu widzenia. Obstawiam, że tak naprawdę – jak już przed chwilą napisałem – marka Max okazała się zbyt słaba i niekoniecznie kojarzyła się z całym portfolio produkcji oferowanych przez HBO.

Wyniki Warner Bros. Discovery

Firma pochwaliła się również wynikami. Biznes streamingowy WBD poprawił swoją rentowność o prawie 3 mld dolarów w ciągu ostatnich dwóch lat i globalnie przyciągnął 22 mln dodatkowych abonentów przez ostatni rok. Obecny cel zakłada osiągnięcie ponad 150 mln subskrybentów do końca 2026 roku. Ciekawe, czy w wykręceniu tych liczb pomogą ostatnie plany – Max zamierza dokręcić śrubę w walce z nielegalnym współdzieleniem kont.

Wypada przy okazji przypomnieć cennik usługi Max (wkrótce HBO Max):