Platforma Max już w Polsce! Jak zacząć z niej korzystać?

Platforma Max jest już dostępna na terenie naszego kraju. Konta użytkowników zostały przeniesione automatycznie, trzeba jedynie pobrać aplikację i zalogować się. Jak sytuacja wygląda u operatorów oferujących pakiety oraz u osób od dwóch lat korzystających z promocyjnej ceny?

Nowy serwis VOD w Polsce

To już dziś – 11 czerwca 2024 roku – w nasze ręce trafia platforma Max. Jako użytkowniczka do tej pory HBO Max muszę przyznać, że zmiana była niezwykle prosta, szybka i bezproblemowa. Aby rozpocząć korzystanie z serwisu, wystarczy uruchomić go w przeglądarce czy też pobrać aplikację na Smart TV lub przystawkę. Z nowego VOD można też skorzystać na urządzeniach mobilnych z Androidem i systemem iOS.

(screen Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Po zainstalowaniu apki dotychczasowi użytkownicy HBO Max mogą zalogować się tym samym loginem i hasłem do nowego serwisu. Osoby, które miały dostęp do starej platformy za pomocą pakietów oferowanych przez partnerów, także zostały automatycznie przeniesione.

HBO Max wykupiony u operatora

W przypadku Grupy Polsat, czyli Netii, Polsat Box oraz Plusa, klienci, którzy związani są z operatorem umową czasową na 12 lub 24 miesiące, zyskują dostęp do Maxa za tę samą cenę w wersji Premium aż do końca trwania umowy. Z kolei posiadacze umowy na czas nieokreślony mogą korzystać z tego wariantu do 31 stycznia 2025 roku – po upływie tej daty pakiet zostanie zmieniony na Standardowy.

Sprawa minimalnie zmienia się w przypadku klientów Canal+, korzystających z HBO Max. Subskrybentów też obowiązuje dotychczasowa cena i zostają automatycznie przeniesieni na pakiet Premium. Oferta ta obowiązuje do końca trwania umowy w przypadku klientów ze zobowiązaniem, a dla osób bez zobowiązania pakiet Premium będzie dostępny do 30 września 2024 roku – później użytkownik zostanie przeniesiony na wersję Standardową.

Jak sytuacja wygląda w przypadku dotychczasowych subskrybentów samego serwisu?

Pewnie wielu z Was pamięta jeszcze HBO GO, które 8 marca 2022 roku przekształciło się w HBO Max. Osobom, które wykupiły subskrypcję do końca marca 2022 roku, zaproponowano ciekawą promocję – obniżenie miesięcznej ceny o 33%. Zasada była prosta – użytkownik zachowywał zniżkę „na zawsze” pod warunkiem, że subskrypcja nie została przerwana.

Dzięki takiemu układowi miesięczny koszt HBO Max wynosił 19,99 złotych, zamiast ceny regularnej w wysokości 29,99 złotych. Dziś dotychczasowi subskrybenci zostali zmigrowani do Pakietu przed Max, który obecnie kosztuje 19,99 złotych miesięcznie. Jest to inny pakiet niż Standard i Premium – nie ma w nim reklam i umożliwia on oglądanie wideo w 4K (jeśli dostępna) oraz kanałów TVN i HBO (1,2,3).

(screen Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Max dla nowych i powracających użytkowników

Konta HBO Max zostały automatycznie przeniesione. Jeśli jednak nie posiadamy opłaconej subskrypcji, obowiązuje nas nowy cennik. Mamy do wyboru pakiet Podstawowy, Standardowy i Premium.

Pierwszy – najtańszy z reklamami – dostępny jest za 19,99 złotych miesięcznie lub 199 złotych za rok. Obejmuje bibliotekę TVN oraz HBO, rozdzielczość Full HD i pozwala oglądać wideo na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Oferta Standardowa związana jest z kwotą 29,99 złotych miesięcznie lub 299 złotych za rok. W tym przypadku nie ujęto reklam, możemy korzystać z biblioteki TVN, HBO oraz kanałów HBO w rozdzielczości Full HD. Pakiet umożliwia oglądanie wideo na dwóch urządzeniach jednocześnie i pozwala pobrać do 30 tytułów, aby zapoznać się z nimi w trybie offline.

Najdroższy pakiet Premium kosztuje 49,99 złotych miesięcznie lub 499 złotych rocznie. Dzięki niemu możemy oglądać te same treści, co w przypadku Standardowego, jednak część produkcji jest obsługiwana w rozdzielczości 4K UHD oraz z ulepszonym dźwiękiem Dolby Atmos. W tym przypadku filmy, seriale i programy można oglądać na czterech urządzeniach jednocześnie. Możemy też pobrać maksymalnie sto tytułów.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Uruchomienie nowego serwisu promuje Katarzyna Nosowska napisaną przez siebie piosenką pod tytułem „Tylko to co chcę”.