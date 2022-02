Zapowiedź wejścia HBO Max do Polski odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców kraju nad Wisłą. Jednocześnie pojawiły się pytania, czy osoby, które mają wykupioną subskrypcję HBO GO, muszą coś w związku z tym zrobić. Sprawdź, co się stanie z Twoją subskrypcją HBO GO po uruchomieniu nowego serwisu VOD.

Co się stanie z subskrypcją HBO GO po wejściu HBO Max do Polski?

Mieszkańcy kraju nad Wisłą z niecierpliwością czekali na wejście HBO Max do Polski. Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy oficjalną informację, że nowy serwis VOD (ang. Video On Demand, pol. wideo na żądanie) HBO będzie dostępny w Polsce od 8 marca 2022 roku.

źródło: HBO Max

Osoby, które zdecydują się wykupić subskrypcję do 31 marca 2022 roku, otrzymają stały, dożywotni rabat w wysokości 33% na abonament (pod warunkiem utrzymania ciągłości subskrypcji). Jego cena na start została ustalona na 29,99 złotych miesięcznie, co oznacza, że klienci zapłacą za dostęp do serwisu 19,99 złotych co miesiąc. Dla porównania, na przykład subskrypcja Viaplay kosztuje 34 złote, Netflixa od 29 złotych, a CDA Premium (z kanałami telewizyjnymi) od 23,99 złotych miesięcznie. Z drugiej strony, za 49 złotych można wykupić dostęp do Amazon Prime Video na rok.

Subskrybenci HBO Max będą mogli oglądać materiały na 3 różnych urządzeniach jednocześnie oraz stworzyć do 5 profili, a także pobierać wideo, aby móc je później obejrzeć offline (tj. bez dostępu do internetu). Dla porównania, HBO GO pozwala oglądać filmy w tym samym czasie tylko na dwóch urządzeniach.

Chociaż rejestracja do HBO Max ruszy dopiero 8 marca 2022 roku, to już teraz można zarejestrować się w HBO GO, ponieważ w dniu uruchomienia HBO Max w Polsce wszystkie konta z platformy HBO GO zostaną automatycznie przeniesione do nowego serwisu.

Ponadto HBO informuje, że osoby, które są subskrybentami HBO GO, zostaną automatycznie subskrybentami HBO Max. Mowa tu zarówno o tych, które zarejestrowały się bezpośrednio w serwisie, jak i klientach, którzy otrzymali dostęp do tej platformy VOD przez jednego z oficjalnych partnerów.

Play poinformował, że klienci będą mogli uzyskać dostęp do HBO Max, korzystając z aktualnych danych do logowania. Co ważne, na obecnie obowiązujących warunkach. HBO udostępniło natomiast informacje, że użytkownicy, którzy zarejestrowali się w HBO GO przez partnera, powinni wkrótce otrzymać komunikat ze wszystkimi szczegółami.

Subskrybenci powinni się również przygotować do pobrania aplikacji HBO Max, ponieważ aplikacja HBO GO zostanie wyłączona po uruchomieniu nowego serwisu w Polsce. Ponadto HBO informuje, że kanały linearne HBO będą nadal dostępne na nowej platformie.

W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się bezpośrednio z operatorem, który oferuje dostęp do HBO GO – ich (pokaźna) lista znajduje się na stronie internetowej hbogo.pl (w zakładce „Kontakt”).