Flagowy procesor Qualcomma w nowej wersji. Amerykanie wykorzystają odpady produkcyjne?

Choć ten procesor wciąż trafia do nowych smartfonów, to okres największej popularności ma już dawno za sobą. Qualcomm nie zamierza go jeszcze odsyłać na emeryturę. Wręcz przeciwnie – planuje dać mu „drugą młodość”.

Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nowej wersji

Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 został oficjalnie zaprezentowany w październiku 2023 roku i w pierwszej kolejności trafił do flagowych smartfonów, które zadebiutowały do końca 2023 roku i w pierwszej połowie 2024 roku. Producenci wciąż go wykorzystują – w ostatnim czasie otrzymały go m.in. Poco F7 Pro i Honor 400 Pro, lecz nie jest to już powszechnie spotykany SoC w nowych urządzeniach.

Do tej pory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 występował w trzech wersjach: SM8650-AA, SM8650-AB i SM8650-AC. Różnią się one maksymalną częstotliwością taktowania:

SM8650-AA – do 3,05 GHz (mają go m.in. wspomniany już Honor 400 Pro i Honor 300 Ultra),

SM8650-AB – do 3,3 GHz (standardowa wersja),

SM8650-AC – do 3,4 GHz (początkowo zarezerwowana dla Samsunga – for Galaxy, później stała się dostępna też dla innych producentów – Leading Edition).

Na stronie amerykańskiego producenta pojawiły się jednak dwie nowe wersje:

SM8650-Q-AA 1x Cortex-X4 3,0 GHz 4x Cortex-A720 2,96 GHz 1x Cortex-A520 2,27 GHz

SM8650-Q-AB 1x Cortex-X4 3,3 GHz 4x Cortex-A720 2,96 GHz 1x Cortex-A520 2,27 GHz



Jak widać, zarówno jedna, jak i druga ma tylko sześć rdzeni, a nie osiem, jak warianty, które do tej pory trafiały do smartfonów. Wygląda to tak, jakby Amerykanie zdecydowali się wykorzystać procesory, które wcześniej nie spełniały specyfikacji Snapdragona 8 Gen 3. Nie byłoby to jednak wyjątkowe, ponieważ podobne przypadki zdarzały się już w branży.

Zarówno SM8650-Q-AA, jak i SM8650-Q-AB mają też układ graficzny Adreno 750 i powstają z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego.

Do jakich urządzeń trafi sześciordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3?

W bazie Geekbench został dostrzeżony tablet Lenovo o nazwie kodowej TB710FU, wyposażony w układ SM8650-Q-AB, czyli ten wydajniejszy wariant SoC. Można się spodziewać, że nie będzie to jedyny sprzęt z sześciordzeniowym Snapdragonem 8 Gen 3.