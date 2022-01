Ten smartwatch jest wyjątkowy i baaardzo limitowany

Razer zaprezentował smartwatch dla graczy, który powstał we współpracy z marką Fossil. Urządzenie trafi do sprzedaży na całym świecie jeszcze w tym miesiącu, aczkolwiek w bardzo mocno ograniczonej liczbie egzemplarzy.

Razer X Fossil Gen 6 to bardzo limitowany smartwatch dla graczy

Smartwatch bazuje na modelu Fossil Gen 6, który został oficjalnie zaprezentowany pod koniec sierpnia 2021 roku. Jednocześnie urządzenie wzbogacono o ekskluzywną zawartość od Razera, która dodaje mu „gamingowego sznytu” – mowa tu m.in. o trzech tarczach: analogowej, tekstowej i Chroma. Ponadto dodano do niego dwa wymienne paski (w kolorach czarnym i zielonym) o szerokości 22 mm.

źródło: Razer

Producent wycenił swój nowy zegarek na 329 dolarów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~1325 złotych. Nie jest to zatem wygórowana kwota, szczególnie jak na urządzenie o takich parametrach (o których za chwilę). Jednocześnie zainteresowani klienci będą musieli się postarać, aby go kupić, ponieważ do sprzedaży na całym świecie ma trafić zaledwie 1337 sztuk.

Zegarek ma być dostępny jeszcze w tym miesiącu i będzie go można kupić na stronach internetowych marek Razer (możecie zapisać się na listę mejlingową, aby otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu sprzedaży, która startuje 10 stycznia 2022 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego) oraz Fossil, a także u wybranych sprzedawców detalicznych.

Jak zostało wspomniane, zegarek oferuje atrakcyjną specyfikację techniczną na czele z systemem operacyjnym Wear OS by Google z obsługą płatności zbliżeniowych Google Pay, ponieważ na jego pokładzie znajduje się też moduł NFC. Od razu warto dodać, że producent zapowiada aktualizację do Wear OS 3 dla tego urządzenia w 2022 roku.

Dostęp do wszystkich funkcji i aplikacji użytkownik uzyska za pośrednictwem dotykowego, kolorowego wyświetlacza AMOLED o średnicy 1,28″, który cechuje się 326 ppi. Ekran i wszystkie inne podzespoły umieszczono w kopercie o średnicy 44 mm (obudowę, górny pierścień i boczne przyciski wykonane są ze stali nierdzewnej). Urządzenie jest wodoodporne do 3 ATM i do 30 metrów.

źródło: Razer

We wnętrzu zegarka znajduje się natomiast procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ oraz 1 GB RAM i 8 GB pamięci wbudowanej. Ponadto jego właściciele dostaną do dyspozycji m.in. Bluetooth 5.0 LE, WiFi i GPS, a także pulsometr i funkcję pomiaru SpO2. Ponadto nie zabrakło też opcji monitorowania snu, a nawet wbudowanego mikrofonu i głośnika.

Producent podaje, że zegarek obsługuje superszybkie ładowanie, które pozwoli naładować akumulator do 80% w nieco ponad 30 minut.