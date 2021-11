Nowe sportowe słuchawki Beats Fit Pro – tańsze od AirPodsów Pro, a równie ciekawe

Niektóre posunięcia Apple są naprawdę zaskakujące. Firma zaprezentowała właśnie nowe słuchawki bezprzewodowe Beats Fit Pro, które są bardzo zbliżone do AirPodsów Pro, a przy tym kosztują sporo mniej. Co prawda, nie wyglądają aż tak charakterystycznie, jak sztandarowy produkt Apple, lecz raczej nie powinno to odstraszyć potencjalnych klientów, a wręcz przeciwnie.

Apple Beats Fit Pro – co oferują nowe słuchawki?

Nowe słuchawki z logo Beats, jak sugeruje nazwa oraz ich sportowy design, zostały stworzone z myślą o osobach aktywnych, poszukujących słuchawek nadających się do biegania i ćwiczeń. Charakterystyczne skrzydełka są elastyczne i dopasowują się do ucha słuchacza, dzięki czemu są odpowiednim wyborem do powyższych zastosowań.

Apple zapewnia, że słuchawki przeszły testy, w których udział wzięli sportowcy lubujący się w przeróżnych dyscyplinach. Dzięki temu producent jest w stanie zapewnić, że będą trzymać się naszego ucha znakomicie, niezależnie od tego jaki sport uprawiamy.

Beats Fit Pro zostały wyposażone w czip Apple H1, dzięki któremu parowanie słuchawek z urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka oraz przełączanie się pomiędzy nimi jest bardzo proste. Nie oznacza to jednak, że można korzystać z nich wyłącznie z iPhone’ami czy Macami.

Posiadacze smartfonów z Androidem mogą skorzystać z aplikacji Beats by skorzystać z większości możliwości słuchawek, takich jak sprawdzenie poziomu baterii czy test dopasowania słuchawek. To spora przewaga względem AirPods Pro, których funkcje są dość ograniczone podczas połączenia z urządzeniami innych producentów.

Co więcej, nowe Beatsy obsługują także funkcję aktywnej redukcji szumów, tryb kontaktu oraz dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy. W razie zgubienia słuchawek, będzie można je odszukać wykorzystując sieć Apple Find My.

Wszystko to uzupełnia bateria, która pozwala na słuchanie muzyki do 6 godzin bez przerwy (to tyle samo, co AirPods 3. generacji oraz o 1,5 godziny więcej niż AirPods Pro) oraz szybkie ładowanie, dzięki któremu po 5 minutach ładowania słuchawki zyskają nawet godzinę odtwarzania muzyki.

Słuchawki Beats Fit Pro pod wieloma względami są identyczne, co AirPods Pro, a w niektórych kwestiach sprawują się nawet lepiej od nich. Jeżeli jednak wciąż was to nie przekonuje, dodam, że są one sporo tańsze (50 dolarów różnicy) niż AirPodsy i są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych – czarnej, białej, różowej i szarej.

Niestety, na ten moment nowe słuchawki sygnowane logiem Beats nie są dostępne w Polsce. W związku z tym, nie jest znana ich oficjalna cena. W amerykańskim sklepie Apple kosztują one 199,99 dolarów, a ich wysyłka rozpocznie się w czwartek 4 listopada.