Laptop z „tabletem” obok klawiatury – nowy pomysł Lenovo

Lenovo ma w swoim portfolio sporo interesujących, żeby nie powiedzieć – intrygujących – projektów laptopów. Zaliczyć do nich możemy chociażby Yoga Booka C930 z ekranem e-Ink zamiast klawiatury czy ThinkPada X1 Fold z elastycznym wyświetlaczem. A co tym razem wymyślił producent? Laptopa z… „tabletem” obok klawiatury. Oto ThinkBook Plus nowej, trzeciej już generacji.

O co chodzi z tym tabletem?

Producentem, który jest najbardziej znany ze stosowania dodatkowych ekranów w laptopach, jest Asus. W projektach firmy mamy do czynienia z drugim ekranem na całą szerokość przestrzeni nad klawiaturą (np. w Zenbook Duo 14 UX482) lub umieszczonym w touchpadzie (np. w Zenbook 14). Lenovo postanowiło pójść nieco inną drogą, umieszczając w Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 dodatkowy wyświetlacz w standardowym miejscu bloku numerycznego – tuż po prawej stronie klawiatury (podświetlanej, zresztą).

Ekran LCD, nazwany przeze mnie nie bez powodu tabletem, ma przekątną 8 cali i oczywiście jest dotykowy. Jego rozdzielczość wynosi 800×1280 pikseli – aż chciałoby się zapytać, dlaczego nie pokuszono się tu o Full HD (1080×1920).

Do czego można wykorzystać dodatkowy ekran? Zastosowań jest wiele – począwszy od możliwości notowania podczas spotkań online, otwarcia bloku numerycznego lub kalkulatora, szkicowanie, czatowanie czy wreszcie otwarcie panelu narzędzi, żeby nie zabierać miejsca na głównym ekranie.

W połączeniu ze smartfonami Motoroli (przypomnę, Motorola należy do Lenovo), możlliwe będzie również uruchomienie funkcji screen mirroring. To z kolei oznacza możliwość korzystania z telefonu bez potrzeby sięgania po niego – super sprawa dla osób, które potrzebują często spojrzeć w zawartość telefonu (screeny, zdjęcia, etc.).

Wyświetlacz wspiera rysik, a na niego samego jest miejsce w obudowie laptopa.

Oprócz tego to po prostu ciekawy laptop

Oczywiście to dodatkowy ekran sprawia, że Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 wyróżnia się na tle innych laptopów. Ale warto przyjrzeć się również jego parametrom, które powinny spełnić wymagania przede wszystkim przedsiębiorców i biznesmenów, bo to właśnie głównie do nich skierowany jest ten sprzęt.

Główny wyświetlacz laptopa ma przekątną 17,3 cala, proporcje 21:10, rozdzielczość 3072×1440 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Zapewnia też 100-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3.

Pod obudową laptopa skrywa się procesor Intel Core H 12 generacji z Intel Iris Xe, do 32 GB LPDDR5 RAM i dysk SSD o pojemności do 2 TB. Całość działa w oparciu o system Windows 11 Pro.

ThinkBook Plus Gen 3 wyposażony został we włącznik Smart Power ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, a do rozpoznania użytkownika można wykorzystać jeszcze kamerę podczerwoną ze wsparciem dla Windows Hello. Sama kamerka oferuje nagrywanie w Full HD i można ją zasłonić za pomocą ThinkShutter.

Akumulator laptopa ma pojemność 69 Wh, a w zestawie znajdziemy ładowarkę 100 W. Jeśli chodzi o porty i złącza, w ThinkBook Plus Gen 3 mamy Thunderbolt 4, USB C, dwa USB typu A, HDMI oraz 3.5 mm jack audio. Zastosowane głośniki to dwie jednostki 2-Watowe harman/kardon z obsługą Dolby Atmos. Laptop mierzy 410 x 228,7 x 17,9 mm i waży 2 kg.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 wejdzie do sprzedaży w maju w cenie zaczynającej się od 1399 dolarów.