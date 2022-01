Acer otwiera worek z Chromebookami. Do wyboru, do koloru

Acer ma już wyrobiony zwyczaj prezentowania każdego roku kolejnych modeli Chromebooków. To oczywiście nic złego – większy wybór to komfort dla klienta.

Reklama

Acer Chromebook Spin 513

Pierwszy z najnowszych Chromebooków, które producent pokazał na rozpoczynających się targach CES 2022 to model najwyższej klasy. Ekran o przekątnej 13,5 cala wyświetla ostry obraz w rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli, a do tego panel ma przyjemne proporcje 3:2.

W środku znajdziemy procesor MediaTek Kompanio 1380 i 8 GB RAM LPDDR4X w Dual Channel, zaś pamięć wewnętrzna, zależnie od wersji, będzie wynosić 32 GB, 64 GB lub 128 GB. Acer zarzeka się, że Chromebook Spin 513 wytrzyma z dala od ładowarki nawet 10 godzin, a to wszystko zamknięte zostało w obudowie o wadze ~1,3 kg. Sprzedaż rozpocznie się w USA, z cenami od 600 dolarów.

Acer Chromebook 315

Kolejnym na drabince premierowej jest nieco mniej wydajny i cięższy Chromebook 315. Ten model, choć o zredukowanej do 1080p rozdzielczości, może zaoferować większy, 15,6-calowy ekran o proporcjach 16:9. Zamiast MediaTeka, w środku można znaleźć procesor Intel Celeron lub Pentium i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej.

Większa obudowa umożliwiła użycie klawiatury z blokiem numerycznym. Bateria również ma wystarczyć na 10 godzin działania. Ze względu na swoje gabaryty, model ten waży ~1,6 kg. Acer rozpocznie jego sprzedaż w tym miesiącu, zaczynając od 300 dolarów za najtańsze warianty. Najdroższe będą te z większą pamięcią i dotykowymi matrycami.

Acer Chromebook 314

I nadszedł czas na mniejsze urządzenie w niedrogiej opcji. Chromebook 314 to rzecz podobna do „trzystapiętnastki”, ale z 14-calowym, opcjonalnie dotykowym wyświetlaczem Full HD.

Czas pracy kształtuje się bardzo podobnie jak u poprzedników, a to ze względu na wykorzystanie tych samych podzespołów, co w modelu 315. Acer szczególnie chwali się jakością kamery przedniej, jako że jest to sprzęt tworzony głównie z myślą o uczniach i sektorze edukacyjnym. Sprzedaż ruszy w czerwcu, a cena bazowa to 300 dolarów.