Gods Will Fall do pobrania za darmo

Prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników mrocznych gier akcji. Epic Games Store wystartował z kolejną cotygodniową promocją i tym razem zupełnie za darmo rozdaje Gods Will Fall – całkiem niezły RPG akcji, osadzony w realiach dark fantasy. Promocja (jak zawsze) jest ograniczona czasowo.

Epic Games Store znowu rozdaje prezenty

Po intensywnym rozdawaniu świątecznych prezentów, zwieńczonych trzema odsłonami Tomb Ridera, Epic Games Store ani myśli się zatrzymywać. Gdy tylko dostęp do przygód Lary Croft wygasł, udostępniono kolejną produkcję – Gods Will Fall. Możecie ją odebrać do 13 stycznia; po tym czasie do odebrania będzie kolejny darmowy tytuł – Galactic Civilizations III.

Przyznam szczerze, że odkąd Epic Games Store wystartował ze swoimi darmowymi promocjami, nie pominąłem chyba żadnej. W myśl złotej idei głoszącej, że za darmo nawet ocet jest słodki, po prostu nie mogłem odpuścić. Tak, wiem, #CebulaTeam. W każdym razie, na ten moment na Epicu mam już więcej gier niż na Steamie i coraz częściej do niego zaglądam. Być może taktyka Tima Sweeney’a się jednak sprawdza?

Gods Will Fall – przyjemny średniak

Trzeba przyznać, że Gods Will Fall nie zdobyło szczególnego uznania graczy. Gra zdobywa dość przeciętne recenzje, choć z drugiej strony doczekała się też grona wiernych fanów. Z całą pewnością jest to tytuł, po który warto sięgnąć w jeden spośród wielu dłużących się zimowych wieczorów. Tym bardziej, że jest do zdobycia zupełnie za darmo w Epic Games Store.

Gods Will Fall trafiło na rynek w styczniu ubiegłego roku. Twórcy postawili tutaj na klimaty ciężkiego, mrocznego fantasy, opartego na mechanikach typowych dla izometrycznych RPG-ów akcji w stylu hack’n’slash.

I, cóż – jak sam tytuł gry wskazuje – podczas zabawy przyjdzie nam obalać rządy bogów. Przedstawiony świat zdominowany jest przez tyranię potężnych istot. Nikt nie śmie się im postawić, ale w końcu znajduje się niewielki klan, który postanawia jednak zaryzykować. Gra oferuje ciekawą, barwną grafikę, wysoki poziom trudności i kilkanaście godzin zacnej zabawy.