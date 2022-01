TCL ogłosiło premierę sześciu nowych tabletów. Tak, sześciu

Podczas prezentacji firmy TCL na targach CES 2022, zaprezentowano całą rodzinę nowych modeli tabletów. Jest ich aż sześć: trzy z nich zagospodarowują różne półki cenowe wśród typowych urządzeń z większymi ekranami, a kolejne trzy przeznaczone są dla młodszych użytkowników.

TCL NXTPAPER 10s

To chyba najciekawszy produkt z wszystkich tabletów pokazanych dziś rzez TCL. Jego 10,1-calowy ekran ma specjalną, matową teksturę przypominającą w dotyku kartkę papieru. Sam wyświetlacz wykonano w technologii IPS i charakteryzuje się rozdzielczością 1200 x 1920 pikseli.

TCL NXTPAPER 10s

Podobno, patrzenie na matowy, a nie błyszczący ekran tabletu ma przyczynić się do zmniejszenia zmęczenia oczu, w porównaniu do pracy i zabawy przy ekranie błyszczącym. Do tego, ekran NEXTPAPER 10s zyskał certyfikat TUV, a emisję niebieskiego światła (w porównianiu ze zwykłymi błyszczącymi ekranami) udało się zredukować o 50 procent. Wszystko to przy zachowaniu wysokich kątów widzenia oraz bardzo dobrego odwzorowania kolorów. Ekran można obsługiwać dotykowo oraz rysikiem T-Pen.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, to nowy tablet TCL zyskał procesor MediaTek Helio P23, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, rozszerzalnej przez opcjonalne wykorzystanie portu microSD. Z przodu mamy kamerkę do wideorozmów o rozdzielczości 5 Mpix, z kolei na pleckach znajduje się aparat 8 Mpix z lampą błyskową LED.

Całość zasila bateria o pojemności 8000 mAh, ładowana przez USB-C ładowarką o mocy 18 W. Wśród wstępnie zainstalowanego oprogramowania znajduje się TCL Kids, czyli biblioteka treści edukacyjnych i rozrywkowych dla dzieci. Jeszcze w tym miesiącu smartfon trafi do sprzedaży w cenie 249 dolarów.

TCL Tab 10L

Nieco bardziej przystępny cenowo będzie na pewno Tab 10L. Choć tablet ten zyskał ekran o tej samej przekątnej co lider zestawienia, jego rozdzielczość nie została zachowana. Mamy tu już tylko HD+. Ponadto, w środku znajdziemy leciwego MediaTeka MT8167B, a do tego tylko 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Na szczęście można powiększyć pamięć za pomocą karty microSD.

TCL Tab 10L

Wśród innych podzespołów znajdziemy baterię 4080 mAh, dwie kamery (po jednej matrycy 2 Mpix z przodu i z tyłu) oraz gniazdo słuchawkowe. TCL Tab 10L dostępny jest w przedsprzedaży za 99 dolarów. Na wybranych rynkach pojawi się w pierwszym kwartale roku.

TCL Tab 8 4G

Najbardziej kompaktowym tabletem TCL staje się Tab 8 4G. Wyposażono go w niewielki, 8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, procesor MediaTek MT8766B, marne 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej.

TCL Tab 8 4G

Kamera do selfie ma niską rozdzielczość 2 Mpix – aparat główny jest już nieco bardziej złożony i ma 5 Mpix. Całość będzie zasilana przez baterię 4800 mAh, zaś kontrolę nad wszystkim będzie sprawował Android 11. Cena budżetowego tabletu TCL to 129 dolarów. Sprzęt pojawi się także w Europie.

Gdzie kolejne trzy tablety?

Trzy następne tablety to urządzenia typowo dla dzieci. TCL Tkee występować będą w wersjach Max, Mid i Mini, i zyskają ekrany o przekątnych odpowiednio: 10″, 8″ i 7″. Jak na tablety przeznaczone do użytku przez najmłodszych, nie mogą być zbyt delikatne. Dlatego każda z wersji będzie sprzedawana w twardej, plastikowej powłoce, chroniącej przez skutkami upadków.

TCL Tkee Mini

Tablety wyposażono w dodatkowe rysiki Tkee do rysowania i pisania. W środku znajdzie się procesor MediaTek MT8167B, 1 GB lub 2 GB RAM (w zależności od modelu) oraz 32 GB pamięci na dane i system. Wersja Max zyskała baterię 4080 mAh, zaś Mid i Mini będą musiały zadowolić się akumulatorami 2580 mAh. Dwa większe modele uruchomią Androida 11, z kolei najmniejszy – Androida 10 Go.

TLC Tkee Mini kosztuje 89 dolarów, Mid 4G LTE 149 dolarów, zaś Max – 119 dolarów.