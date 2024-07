Jak Android 14 zyskuje na popularności? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to już niebawem na rynku powinien pojawić się Android 15. Jak tymczasem przedstawia się popularność poprzednich wersji systemu? Najnowszy ranking zaprezentowany przez firmę Google, przynosi w tym kontekście kilka niespodzianek.

Android 14 powoli zyskuje na znaczeniu

Premiera systemu Android 15 odbędzie się najpewniej już za kilka tygodni. Czy jego poprzednik zdołał więc rozgościć się już na rynku? Cytując klasyka – no tak średnio, bym powiedział. Według najnowszych danych (aktualnych na 1 maja 2024 roku) Android 14 jest zainstalowany tylko na 13% urządzeń napędzanych przez „robocika”. Wersja zyskuje więc na popularności powoli, choć i tak robi to szybciej niż „Trzynastka”, która po pięciu miesiącach od premiery miała zaledwie 5% udziału.

Co więcej, oznacza to, że „Czternastka” plasuje się dopiero na piątym miejscu w rankingu popularności. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Android 13 (20,9%), a podium uzupełniają wersje 11 (19%) oraz 12 (14,7%). Nie lada ciekawostką jest fakt, że najnowszą wersję systemu pokonuje nawet Android 10 z 2019 roku (z wynikiem 13,6%).

Oczywiście od aktualizacji danych w zestawieniu minęły już praktycznie trzy miesiące, więc można się domyślać, że w tym momencie popularność „Czternastki” jest już zdecydowanie większa. Szczególnie że na rynku zdążyło już pojawić się wiele nowych smartfonów, które mają ją na pokładzie, a niejeden starszy model otrzymał Androida 14 w postaci aktualizacji.

System sprzed 8 lat dalej ma znaczenie

Wspomnę, że powyżej progu 2% znajdują się jeszcze trzy inne wersje Androida, mianowicie: Pie (z wynikiem 8,4%), Oreo (5,8%) i Nougat (właśnie 2%) – wydane odpowiednio w latach 2018, 2017 i 2016. To informacja cenna dla programistów, z myślą o których powstał ten ranking. Dzięki temu deweloperzy wiedzą, do której wersji wstecz warto jeszcze utrzymywać wsparcie techniczne.

To dobry moment, by zwrócić uwagę na to, w jaki sposób tworzone jest to zestawienie. Otóż dane odnoszą się do liczby urządzeń, które nawiązały połączenie ze sklepem Google Play w ciągu siedmiu dni poprzedzających datę aktualizacji rankingu. Takie statystyki można zatem jak najbardziej uznać za miarodajne.