Android 16 pomoże Ci robić lepsze zdjęcia. Druga beta udostępniona

Firma Google udostępniła drugą wersję beta systemu Android 16. W tym wydaniu odnajdujemy znacznie więcej zmian i nowości niż w poprzedniej wersji, która była pod tym względem wyraźnie skromniejsza.

W listopadzie 2024 roku Android 16 został udostępniony programistom, a trzy tygodnie temu pojawiła się pierwsza beta Androida 16. Przyniosła ze sobą między innymi automatyczne dopasowanie aplikacji do rozmiaru ekranu oraz usprawnienia w kontekście powiadomień. Teraz firma Google oficjalnie wydała drugą – znacznie bogatszą wersję testową.

Co nowego w Android 16 Beta 2? Szersze możliwości fotograficzne – to po pierwsze

Android 16 Beta 2 wprowadza między innymi hybrydowy tryb automatycznej ekspozycji w aparacie. Zamiast wymuszać na użytkowniku wybór automatycznej lub ręcznej ekspozycji, łączy obie te opcje, oddając swobodę, a równocześnie dbając o odpowiedni efekt.

Nowa wersja rozszerza także opcje związane z regulacją temperatury barwowej, umożliwiając precyzyjne dostosowywanie parametrów, a nie jedynie wybór jednego z predefiniowanych ustawień. Dopełnieniem w tym kontekście jest obsługa zdjęć Ultra HDR sformatowanych w HEIC (to lekki i wydajny format plików).

Po drugie – kilka ciekawych nowości w Androidzie 16

Nowa wersja testowa pozwala również na wybranie funkcji aktywowanej poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku zasilania. W Pixelach domyślnie uruchamiało się w ten sposób aparat, ale Android 16 Beta 2 pozwala zmienić to na włączenie Portfela i szybkie dostanie się czy to do swoich wirtualnych kart, czy też do biletów.

Do tego wygodniejsza staje się zmiana systemu pomiarowego w Androidzie, a animowane tapety zostają usprawnione. Całość uzupełniają modyfikacje, mające na celu poprawę funkcji z zakresu dostępności.

Także deweloperzy zyskują nowe opcje. Android 16 Beta 2 umożliwia wyłączenie trybu wypełnienia całego ekranu przez aplikację (co Piętnastka zaczęła wymuszać). Wydłużona zostaje też lista opcjonalnych uprawnień aplikacji (przede wszystkim w kontekście danych związanych ze zdrowiem i aktywnością).

Android 16 na dobrej drodze do finału

Rozwój systemu Android 16 idzie póki co zgodnie z planem. Zgodnie z rozkładem jazdy w marcu powinien osiągnąć stabilność, a w drugim kwartale 2025 roku – zostać udostępniony publicznie szerokiemu gronu użytkowników.

Harmonogram wydawania kolejnych wersji systemu Android 16 (źródło: Android Developers)

Aktualnie wersje beta testować mogą jedynie (zarejestrowani w programie) posiadacze smartfonów i tabletów Google Pixel.