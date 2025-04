Okulary Meta Ray-Ban w roli tłumacza. Brzmi świetnie, ale rzeczywistość rozczarowuje

Zakładasz inteligentne okulary Meta Ray-Ban i otrzymujesz funkcję tłumaczenia na żywo. Trzeba przyznać, że ten pomysł brzmi dobrze, ale z naszego, polskiego punktu widzenia, obecnie rozczarowuje.

Meta Ray-Ban z funkcją tłumaczenia na żywo

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości, wraz z rozwojem AI, język przestanie być jakąkolwiek barierą podczas zagranicznych podróży. Można nawet stwierdzić, że już teraz w określonych scenariuszach przestaje być on problemem – coraz częściej możemy spotkać się z technologiami tłumaczenia na żywo, a postępy w rozwoju sztucznej inteligencji umożliwiają dostarczanie wysokiej jakości tłumaczeń.

Idealnie jednak nie jest. Wśród wad aktualnych rozwiązań można wymienić chociażby ograniczoną liczbę wspieranych języków. Właśnie to rozczarowuje w przypadku nowości udostępnianej aktualnie użytkownikom inteligentnych okularów Meta Ray-Ban.

Szeroko wdrażana jest funkcja tłumaczenia na żywo, która dotychczas była dostępna w ramach wczesnego dostępu. Pozwala na otrzymywanie niemal w czasie rzeczywistym tłumaczenia słów i zdań wypowiadanych w innym języku. Co więcej, nie jest konieczne połączenie z internetem, jeśli wcześniej pobraliśmy język w trybie offline.

Niestety, tłumacz dostępny jest tylko w wybranych językach, a są to angielski, francuski, włoski i hiszpański. Owszem, są to języki popularne i używane w wielu miejscach na świecie, ale nie mamy wsparcia dla języka polskiego i wielu innych. Dla sporego grona osób funkcja w obecnej formie będzie więc bezużyteczna.

Co jeszcze ogłoszono dla użytkowników okularów Meta Ray-Ban?

W planach jest wprowadzenie możliwości wysyłania i odbierania wiadomości bezpośrednich, zdjęć i połączeń audio/wideo z Instagrama. Rozwiązanie dołączy do już wcześniej wdrożonego wsparcia dla Facebook Messengera i WhatsAppa.

Dowiedzieliśmy się również, że powoli rozpoczyna się proces udostępniania wsparcia dla aplikacji muzycznych, takich jak Spotify, Amazon Music, Apple Music. Użytkownicy mogą poprosić Meta AI o odtworzenie konkretnej muzyki, aczkolwiek pod warunkiem, że angielski ustawiony jest jako główny język. Wypada wspomnieć, że funkcja była już dostępna w USA i Kanadzie, a teraz trafia na kolejne rynki.

Co więcej, okulary Meta Ray-Ban pozwolą przeprowadzić naturalną rozmowę z asystentem Meta AI. Będzie on mógł korzystać z wbudowanych kamer, aby widzieć otoczenie i na podstawie zebranych danych wykonywać polecenia użytkownika i prowadzić dialog. Początkowo funkcja trafi do osób w USA i Kanadzie.

Owszem, nie będzie to możliwość prowadzenia naturalnej rozmowy, ale mieszkańcy wybranych krajów Unii Europejskiej wkrótce będą mogli zadawać pytania Meta AI o to, co aktualnie widzą kamery. Dodatkowo sztuczna inteligencja w wersji dla okularów ma niebawem zostać udostępniona w kolejnych krajach na terenie Europy.

Firma pochwaliła się jeszcze wprowadzeniem nowych kolorów oprawek i soczewek w wersji Skyler. Warto tutaj przypomnieć, że inteligentne okulary Meta Ray-Ban kupimy już w Polsce.