iOS 18 radzi sobie podobnie do iOS 17. Apple podało nowe dane

Apple pochwaliło się danymi, z których wynika, że iOS 18 radzi sobie podobnie do iOS 17. Wiemy też, jak wypada iPadOS 18.

iOS 18 zgarnął już całkiem spory kawałek tortu

W połowie września zeszłego roku Apple udostępniło iOS 18, iPadOS 18 i watchOS 11 do pobrania. Oczywiście chodzi o wersje stabilne, bo program testów beta ruszył już wcześniej. Największa nowość to Apple Intelligence, która niestety wciąż nie pojawiła się w Polsce. Nie zabrakło też innych zmian, chociażby tych mających wpływ na możliwości wizualnej personalizacji systemu operacyjnego.

W związku z tym, że firma z Cupertino pokazała oficjalne dane, które przedstawiają popularność poszczególnych wersji iOS, to dziś skupimy się na tym temacie. Narzekania na brak Apple Intelligence i inne niedociągnięcia w iOS 18 odłóżmy na później.

Z danych wynika, że 76% iPhone’ów wprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat działa pod kontrolą iOS 18, kolejne 19% to iOS 17, a pozostałe 5% to starsze wersje tego systemu operacyjnego. Co ciekawe, iOS 17 na początku 2024 roku radził sobie bardzo podobnie. Wówczas najnowsza wersja miała 76% iPhone’ów, iOS 16 był zainstalowany na 20%, a 4% to były starsze wersje iOS.

Jeśli pod uwagę weźmiemy wszystkie obecnie działające iPhone’y, to iOS 18 zainstalowany jest na 68% z nich, iOS 17 na 19%, a starsze wersje stanowią 13%. Dla porównania, iOS 17 w 2024 roku miał 66%, iOS 16 był wówczas zainstalowany na 23% urządzeń, a starsze wersje na 11%. Owszem iOS 18 wypada tutaj trochę lepiej, ale nie jest to znacząca różnica.

Jak poradził sobie iPadOS 18?

iPadOS 18, czyli system operacyjny skierowany na iPady, zadebiutował w tym samym czasie, co iOS 18. W jego przypadku też jedną z głównych nowości jest Apple Intelligence. Do tego dochodzą bardziej rozbudowane opcje personalizacji i jeszcze kilka innych ulepszeń. Jak natomiast ta wersja wypada pod względem popularności? Sprawdźmy to!

Z danych Apple wynika, że iPadOS 18 jest zainstalowany na 63% iPadów wprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat. iPadOS 17 to z kolei 27%, a starsze wersje stanowią 10%. Na początku 2024 roku iPadOS 17 miał 61%, iPadOS 16 działał wówczas jeszcze na 29% iPadów, a starsze wersje były zainstalowane na 10% tabletów z Cupertino.

To teraz spójrzmy na wszystkie działające iPady. Przy takim założeniu iPadOS 18 ma 53%, iPadOS 17 ma 28%, a starsze wersje to całkiem pokaźne 19%. Dla porównania, na początku 2024 roku iPadOS 17 miał 53%, iPadOS 16 działał na 29% urządzeń, a starsze wersje były zainstalowane na 18% iPadów.