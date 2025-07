Xiaomi puści w świat mały tablet z topową specyfikacją

Aktualnie na rynku królują tablety z dużymi ekranami, ale wiem, że nie brakuje osób, którym nadal marzą się urządzenia z wyświetlaczami nieprzekraczającymi 10 cali. Firma Xiaomi przymierza się do puszczenia w świat takiego modelu – w dodatku z topową specyfikacją.

Xiaomi Pad Mini – kompaktowy tablet z flagową specyfikacją

Xiaomi Pad Mini – tak ma nazywać się kompaktowy flagowiec, przeznaczony na rynek globalny. Informację na ten temat odnaleziono w serwisie Weibo. Wygląda na to, że nie będzie to zupełnie nowa konstrukcja, lecz zamiast tego możemy mieć do czynienia z rebrandingiem modelu Redmi K Pad, który w czerwcu 2025 roku zadebiutował w Chinach.

Redmi K Pad to tablet, którego sercem jest topowy chipset MediaTek Dimensity 9400+ opracowany w litografii 3 nm i cechujący się częstotliwością taktowania sięgającą aż 3,73 GHz. W najwyższej konfiguracji towarzystwa dotrzymuje mu 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.1.

W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 7500 mAh, w którym energię można uzupełniać z mocą 67 W. Do tego dochodzą moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, głośniki stereo oraz dwa aparaty: 13 Mpix (f/2.2) z tyłu i 8 Mpix (f/2.28) z przodu. Skoro już jesteśmy przy froncie, to czas na kilka słów o tym, co wielu osobom spodoba się najbardziej.

Redmi K Pad (źródło: Xiaomi)

Redmi K Pad został wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 8,8 cala. Pomimo mniejszej przekątnej oferuje bardzo wysoką rozdzielczość (3008×1880 pikseli), a także częstotliwość odświeżania dochodzącą do 165 Hz. Jedynie maksymalna jasność nie imponuje, choć 700 nitów w wielu sytuacjach może okazać się wartością wystarczającą.

Kiedy Redmi K Pad przekroczy chińską granicę?

I taką samą specyfikacją (a przynajmniej bardzo podobną, bo może dojść do jakichś mniejszych zmian) cechować ma się Xiaomi Pad Mini, który będzie dostępny globalnie. Liczymy na to, że nie ominie także Polski, choć nie doczekaliśmy się jak na razie jakichkolwiek szczegółów na ten temat.

Ciekawe też, w jakiej cenie będzie oferowany, a w związku z tym, jak wypadnie na tle garstki konkurentów, takich jak Lenovo Legion Tab (2025) czy Apple iPad Mini (2024).