Nowy smartfon Samsunga odniósł historyczny sukces

Mówi się, że historia lubi się powtarzać. I tak też było od kilku lat. W końcu jednak sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Smartfon Samsunga tego typu nigdy nie sprzedawał się tak dobrze.

Smartfon Samsunga odniósł historyczny sukces

9 sierpnia 2025 roku Samsung zaprezentował Galaxy Z Fold 7 oraz modele Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE. Pierwszy z ww. jest najbardziej imponujący za sprawą niespotykanej wcześniej w serii Galaxy Z Fold smukłości. Dla przypomnienia, najnowszy Fold 7 po złożeniu ma 8,9 mm, a po rozłożeniu zaledwie 4,2 mm.

Samsung Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

To powód, dla którego najwięcej mówi się właśnie o nim. Okazuje się jednak, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 jest nie tylko najpopularniejszym tematem rozmów i komentarzy. W okresie przedsprzedaży w Korei Południowej to właśnie on cieszył się największym zainteresowaniem – zamówiło go aż 60% klientów, którzy zdecydowali się kupić najnowszy model z rodziny Galaxy Z, zaprezentowanej 9 lipca 2025 roku w Nowym Jorku.

To historyczny moment, ponieważ do tej pory to Samsungi Galaxy Z Flip były chętniej kupowane w przedsprzedaży w Korei Południowej. Przykładowo Galaxy Z Flip 6 wybrało 60% osób (40% kupiło Galaxy Z Fold 6), a w przypadku Galaxy Z Flip 5 odsetek ten wynosił aż 70%.

Analitycy szacują, że łącznie w przedsprzedaży (w Korei Południowej) zamówiono 1,02 miliona sztuk smartfonów z najnowszej generacji serii Galaxy Z. Jeżeli zostaną one potwierdzone, oznaczałoby to, że kupiło je więcej osób niż flagowce z rodziny Galaxy S25. To również niezwykłe osiągnięcie.

Przedsprzedaż Galaxy Z Fold 7 w Polsce wciąż trwa

Podczas gdy w Korei Południowej przedsprzedaż najnowszych składanych smartfonów Samsunga już się zakończyła, tak w Polsce wciąż ona trwa i klienci nadal mogą kupić wersję z większą ilością pamięci w cenie wariantu z mniej pojemną pamięcią, to jest:

12/512 GB za 8799 złotych,

16 GB/1 TB za 9299 złotych.

Dodatkowo możecie oszczędzić 5%, kupując w aplikacji Samsung Shop z kodem GALAXY-5 oraz 300 złotych z kodem TABLETOWO. Jeżeli dodacie do koszyka jeszcze smartwatch Samsunga, zaoszczędzicie dodatkowe 200 złotych.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy Z Fold 7 ok. 8799 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Oferta przedsprzedażowa obowiązuje w Polsce do 24 lipca 2025 roku.