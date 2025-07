Awaria Revolut. Jest problem z jedną usługą

Klienci Revolut zgłaszają problemy z dostępem do jednej z usług. Dotyczy to wybranych osób, które korzystają ze smartfonów tylko jednej marki. Bank już pracuje nad rozwiązaniem.

Klienci Revolut nie mogą skorzystać z jednej z usług

Dobra wiadomość jest taka, że przywoływana awaria nie dotyka wszystkich klientów Revolut – nie zauważy jej zdecydowana większość osób, korzystających z usług, oferowanych przez ten bank (który działa w Unii Europejskiej na mocy litewskiej licencji bankowej, aczkolwiek Revolut stara się też o francuską licencję bankową).

Portal Cashless donosi, że wybrani klienci tej instytucji finansowej mają problem z dostępem do eSIM w Revolut. Konkretniej borykają się z nim posiadacze smartfonów Apple, którzy zainstalowali najnowszą wersję aplikacji o numerze 10.88. Przy próbie otworzenia sekcji, w której znajdują się usługi telekomunikacyjne, program jest zamykany.

Biuro prasowe polskiego przedstawicielstwa Revolut poinformowało, że zauważyło już ten problem i prowadzi intensywne prace nad jego usunięciem. Zadeklarowano, że problem zostanie wyeliminowany jeszcze dziś we wczesnych godzinach popołudniowych.

O co chodzi z eSIM w Revolut?

eSIM w Revolut jest dostępny od lutego 2024 roku, a w Polsce od marca ubiegłego roku. Zainteresowani klienci mogą wykupić pakiet internetowy do wykorzystania w kraju nad Wisłą albo w innym państwie bądź w konkretnym regionie, jak Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Północna lub Łacińska bądź Afryka. Dostępne są również pakiety globalne do wykorzystania na całym świecie (od 30 złotych za 1 GB na 7 dni do 525 złotych za 100 GB na 60 dni).

Na początku lipca 2025 roku Revolut ogłosił też, że zacznie oferować w Polsce pakiety komórkowe z rozmowami i SMS-ami bez limitu oraz internetowymi pakietami krajowymi (50 lub 200 GB) i do wykorzystania w Unii Europejskiej. Szczegółowa oferta nie została jeszcze ujawniona, natomiast wiemy, że ceny mają zaczynać się od 25 złotych miesięcznie.

Próbowałem dowiedzieć się, z którym operatorem Revolut podejmie współpracę, lecz przedstawiciel firmy nie zdradził, z zasięgu jakiej sieci będzie korzystał.