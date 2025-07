Znany producent smartwatchy wchodzi w nowy segment. Ten sprzęt też się przyda

Jeden z producentów smartwatchy oferuje na polskim rynku nowe urządzenie. Ta propozycja sprawia, że bariery językowe przestają istnieć, więc może być naprawdę przydatna dla wielu osób i w różnych sytuacjach.

Producent smartwatchy stawia na sztuczną inteligencję

Wiele osób już od dziecka uczy się języków obcych, ale zdecydowana część przyzna mi raczej, że nie każdy rodzi się poliglotą i nauka języka jednym przychodzi łatwiej, a innym trudniej. O ile proste rozmowy mogą nie być skomplikowane, o tyle zrozumienie treści z wykładów, szkoleń lub spotkań biznesowych, prowadzonych w obcych językach, może być problematyczne. Na szczęście żyjemy w czasach, w których technologia może bardzo pomóc.

Coraz więcej przedsiębiorstw tworzy urządzenia stricte do tłumaczenia rozmów. Jednym z przykładów są elektroniczne tłumacze krakowskiej firmy Vasco. Na polskim rynku zadebiutował jednak również kompaktowy dyktafon znanego producenta smartwatchy. Model Mobvoi TicNote przy użyciu sztucznej inteligencji GPT-4o przetłumaczy treści z ponad 100 języków i stworzy z nich notatki.

Elektroniczny tłumacz AI TicNote (źródło: Mobvoi)

Mobvoi TicNote umożliwia rejestrowanie dźwięku, automatyczne przetwarzanie słów na tekst oraz tłumaczenie go w czasie rzeczywistym. To jednak wciąż nie wszystko. Dzięki modelom AI sprzęt zajmie się również stworzeniem uporządkowanej mapy myśli oraz wygenerowaniem podsumowań z rozmowy.

Mobvoi TicNote – elektroniczny tłumacz z AI

Transkrypcja i tłumaczenia są w pełni automatyczne. Naciśnięcie jednego przycisku sprawia, że urządzenie rejestruje, generuje treści oraz zapisuje informacje. Ponadto Mobvoi TicNote oferuje dwa tryby pracy. Jeden przeznaczony do nagrywania rozmów telefonicznych, drugi natomiast do rejestrowania dźwięków z otoczenia. Model ten łączy się z urządzeniami marki Apple. Dyktafon został wyposażony we wbudowane systemy, które redukują szumy z otoczenia i nagrywają dźwięki rozmowy nawet w zatłoczonych miejscach.

Na pokładzie TicNote znalazł się również wbudowany agent AI – Shadow. Dzięki niemu użytkownik może korzystać z wielu narzędzi działających w oparciu o sztuczną inteligencję, takich jak Flash Chat, Random Thought, Deep Think czy Aha Moments.

Wszelkie nagrania i zebrane dane są gromadzone we wbudowanej pamięci masowej o pojemności 64 GB. Mobvoi wyposażyło dyktafon w pierścień magnetyczny, dzięki czemu można ładować go za pośrednictwem MagSafe. Ponadto sprzęt łączy się przez USB 2.0 oraz poprzez sieć Wi-Fi.

Warto wspomnieć, że urządzenie jest wariantem kieszonkowym – jego rozmiary wynoszą 86x55x3 mm, a jego masa to tylko 29 gramów. Bez problemu można więc zabrać go ze sobą w dowolne miejsce. Należy jednak wiedzieć, że menu nie jest obsługiwane w języku polskim (a angielskim), choć sprzęt jest już dostępny w wybranych sieciach handlowych w Polsce.