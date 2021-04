Według prognoz, w 2021 roku na rynek może trafić nawet ponad 5 mln składanych smartfonów. Dla porównania, w zeszłym sprzedano o prawie połowę mniej – 2,8 mln. Dużą część ma szansę stanowić Galaxy Z Fold 3, którego premiera zbliża się nieuchronnie. Mamy ciekawe informacje na temat ekranów, w jakie zostanie wyposażony ten sprzęt.

Na tę chwilę w segmencie składanych smartfonów niekwestionowanym liderem jest Samsung. Jego pozycja jest jednak zagrożona, ponieważ niedawno Xiaomi zaprezentowało bardzo konkurencyjnego cenowo Mi MIX Fold, a na dodatek na horyzoncie są również podobne konstrukcje innych marek – Honor, Vivo, Oppo, a nawet i… Google.

Jakie ekrany będzie miał Galaxy Z Fold 3? Zaskakujące…

Wciąż nie wiemy, kiedy zadebiutuje Galaxy Z Fold 3. W przeszłości pojawiały się różne informacje, ale wydaje się, że powinniśmy spodziewać się jego premiery w okolicach połowy 2021 roku, raczej nie wcześniej. Samsung z pewnością finalizuje projekt swojego najnowszego składanego smartfona, dlatego nie dziwi fakt, że pojawiają się kolejne informacje na jego temat.

Najnowsze są jednak dość… zaskakujące. Według użytkownika, który posługuje się w serwisie Twitter nazwą @chunvn8888, wewnętrzny ekran w Galaxy Z Fold 3 będzie miał przekątną 7,7 cala i proporcje 4.3:2, natomiast zewnętrzny zaledwie 5,4 cala i rozdzielczość 2260×816 pikseli.

Samsung Galaxy Z Fold 2 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Szczególnie zaskakujące są informacje na temat zewnętrznego wyświetlacza, ponieważ byłby on znacznie mniejszy niż ten w Galaxy Z Fold 2 (choć zachowałby te same proporcje 25:9). Dlaczego? Cóż, niewykluczone, że z uwagi na konieczność znalezienia w obudowie miejsca dla rysika S Pen, którego obsługa jest więcej niż pewna.

Inny, poważany leakster, Ice universe, nie jest jednak przekonany co do wiarygodności proporcji wewnętrznego ekranu w Galaxy Z Fold 3, ponieważ wyświetlacz o takich proporcjach byłby zadziwiająco szeroki. Z drugiej strony, niedawno pojawiły się informacje, według których podobny stosunek boków ułatwiłby skalowanie się aplikacji, z czym jest duży problem na składanych smartfonach.

Samsung Galaxy Z Fold 2 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Nie tylko Samsung Galaxy Z Fold 3 – nadchodzą też składane smartfony Oppo i Vivo

Co ciekawe, @chunvn8888 opublikował także informacje na temat wyświetlaczy w innych składanych smartfonach, które – podobnie jak Galaxy Z Fold 3 – mają zadebiutować na rynku w 2021 roku.

Jednym z nich będzie Galaxy Z Flip 3, we wnętrzu którego znajdzie się ekran o przekątnej 6,8 cala, podczas gdy na zewnątrz zostanie umieszczony 1,9-calowy. O ile ten pierwszy zwiększy się tylko nieznacznie w porównaniu do tego w modelu Galaxy Z Flip, tak zewnętrzny będzie większy o niemal o 100%! Użytkownicy z pewnością odczują różnicę, ponieważ taki panel da wygodniejszy dostęp do jeszcze większej liczby funkcji.

Samsung Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Według informacji przekazywanych przez @chunvn8888, składany smartfon Oppo będzie podobny do Galaxy Z Flip 3, ponieważ w jego środku podobno znajdzie 7,1-calowy ekran (co ciekawe, wcześniej mówiło się o 7,7-calowym), natomiast na zewnętrznej stronie wyświetlacz o przekątnej od 1,5 do 2 cali.

Z kolei składany smartfon Vivo będzie konkurencją dla modeli Samsung Galaxy Z Flip, Xiaomi Mi MIX Fold oraz Huawei Mate X2. Urządzenie ma zaoferować 8-calowy ekran we wnętrzu i 6,5-calowy na zewnątrz.

W przygotowanej przez @chunvn8888 rozpisce znalazł się też składany smartfon Xiaomi Mi MIX Alpha – widnieje przy nim adnotacja, że producent chciał wyposażyć go w ekran składany na zewnątrz (podobnie jak te w Huawei Mate Xs i Royole FlexPai 2), ale podobno zrezygnował z wprowadzenia go na rynek.