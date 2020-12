Składane smartfony sprzedają się lepiej niż może Wam się wydawać

Składane smartfony? A komu to potrzebne? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. Jednocześnie bardzo dużo konsumentów jest zupełnie innego zdania i kupuje konstrukcje tego typu. W 2020 roku trafiło ich na rynek naprawdę sporo.

Długo czekaliśmy na prawdziwe składane smartfony

Pierwszy składany smartfon pojawił się na rynku już w 2017 roku. ZTE Axon M, bo o nim mowa, nie spełnił jednak naszych oczekiwań, ponieważ spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego. Klienci chyba też, gdyż model ten nie odniósł spektakularnego sukcesu – słuch o nim szybko zaginął i nie doczekał się kontynuacji.

ZTE Axon M (fot. @OnLeaks)

Pierwszym, prawdziwym składanym smartfonem był Royole FlexPai, który został zaprezentowany w październiku 2018 roku, lecz jakość jego wykonania i zapewniane przez niego doświadczenie użytkowania pozostawało wiele do życzenia. Dopiero Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X to składane smartfony z prawdziwego zdarzenia.

Huawei wprowadził na rynek jeszcze tylko jeden model, Mate Xs, podobnie jak Roloyole (FlexPai 2), natomiast Samsung aż trzy: Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip i Galaxy Z Flip 5G. Do rywalizacji stanęła też Motorola ze smartfonami RAZR i RAZR 5G.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Składane smartfony sprzedają się naprawdę dobrze

Wszystkie składane smartfony mają coś wspólnego (oprócz, oczywiście, składanych wyświetlaczy) – wysoką cenę. W związku z tym, na ich zakup może sobie pozwolić jedynie bardziej zamożny klient. Jednocześnie nie brakuje jednak też osób, które nie zarabiają kokosów, ale są zakręcone na punkcie nowych technologii i również decydują się na zakup (najczęściej na raty).

Odkąd składane smartfony pojawiły się na rynku, raczej nie słychać, aby kurzyły się w magazynach. Chętnych na takie urządzenia nie brakuje, aczkolwiek jednocześnie ich dostępność jest dość ograniczona. Mimo to, jak podaje The Elec (za Counterpoint), w 2020 roku na rynek trafiło aż 2,8 mln składanych smartfonów. Lwią część, bo aż 73%, czyli ~2,05 mln, wyprodukował Samsung.

Z danych, zebranych przez Counterpoint, wynika też, że najwięcej tych urządzeń w trzecim kwartale 2020 roku trafiło do Europy – 29% całości. Niewiele mniej, bo 26%, dostarczono do Korei Południowej, a kolejne 25% do Chin. Z kolei zaledwie 9% na Bliski Wschód, a 12% do innych regionów.

źródło: Counterpoint

Oczekuje się, że w 2022 roku na rynek trafi już 17 mln składanych smartfonów, czyli ponad sześć razy więcej niż w 2020 roku. Wydaje się to jednak możliwe, ponieważ tylko Samsung w przyszłym roku wprowadzi do sprzedaży aż cztery składane smartfony i na pewno na nich nie poprzestanie. W dodatku swoje propozycje mogą wkrótce pokazać też inni producenci, jak Xiaomi.