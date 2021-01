Dzięki Samsungowi na rynku pojawią się nowe składane smartfony… innych marek

Segment składnych smartfonów wciąż się rozwija i aktualnie najbardziej przyczynia się do tego Samsung. I wciąż tak będzie, aczkolwiek w tym przypadku niektórzy klienci prawdopodobnie mogą nie zdawać sobie z tego sprawy. Koreańczycy dostarczą bowiem składane ekrany do urządzeń innych marek.

Według ostatnich danych, w 2020 roku na rynek trafiło 2,8 mln składanych smartfonów, z czego ponad 2 mln miało na obudowie logo Samsung. Segment ten szybko jednak urośnie, bowiem analitycy spodziewają się, że już w 2022 roku producenci dostarczą nawet 17 mln tego typu urządzeń.

Samsung dostarczy składane ekrany do smartfonów konkurencji

Producent z Korei Południowej najbardziej przyczynia się do rozwoju segmentu składanych smartfonów. I już wkrótce może mieć w tym jeszcze większe zasługi, ponieważ jest liderem, jeśli chodzi o produkcję składanych wyświetlaczy do takich urządzeń.

Galaxy Z Fold 2 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

I choć nie jest jedynym, bo produkują je także BOE (korzystał z nich Huawei w Mate X/s) i CSOT, to wykorzysta swoją pozycję w tej branży. Południowokoreański serwis ETNews donosi bowiem, że Samsung Display dostarczy składane ekrany chińskim producentom, którzy wykorzystają je w swoich składanych smartfonach. Według źródeł z branży, mowa jest o nawet milionie wyświetlaczy do końca 2021 roku. Dostawy mają się rozpocząć w drugiej połowie tego roku, więc ewentualnej premiery „składaków” od chińskich firm można spodziewać się właśnie w tym okresie.

Co ciekawe, Samsung dostarczy składane ekrany zarówno horyzontalnie (poziomo), jak i wertykalnie (pionowo), więc zapowiada się na to, że chińskie firmy mają w planach smartfony podobne do Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip. W pierwszym przypadku mówi się o 260 tys. sztuk, natomiast w drugim o 800 tys. wyświetlaczy. To jednak stosunkowo niewiele, ponieważ sam Samsung dla siebie wyprodukuje – odpowiednio – aż 3,155 mln i 7,845 mln, czyli ponad 10 razy więcej!

Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Serwis ETNews podaje też, że Samsung już dwa-trzy lata temu dostarczał producentom smartfonów z Chin składne ekrany w wersji „testowej”. Musiało jednak upłynąć wiele czasu, aby technologia dojrzała do komercyjnego, masowego zastosowania.

Według nieoficjalnych doniesień, w 2021 roku swoje składane smartfony wprowadzą na rynek Xiaomi, Oppo i Vivo. Co ciekawe, ten ostatni podobno nawet aż trzy! Na ich premierę jednak widać poczekamy jeszcze co najmniej pół roku, a na dodatek mogą one być dostępne w dość ograniczonej liczbie egzemplarzy, gdyż do podziału jest niewiele ponad milion składanych ekranów (przy założeniu, że firmy nie załatwią sobie wyświetlaczy od innych producentów). Mało, w porównaniu do 11 mln, które trafi do Samsunga.